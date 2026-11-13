Londra Belediye Başkanı Khan: "(COP31) Organizasyon gerçekten harika"

İSTANBUL/ Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na ( Cop31 ) ilişkin, "Organizasyon, gerçekten harika. Türkiye'nin misafirperverliği ve ev sahipliği mükemmeldi. Önümüzdeki birkaç gün içinde dünya liderlerinin, iklim acil durumuyla mücadele edecek politikaların hayata geçirilmesi konusunda somut adımlar atmasını umuyorum." dedi.

Cop31 kapsamında Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Khan, İstanbul'da basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Khan, Türkiye'yi ziyaret eden ilk Londra Belediye Başkanı olmasının kendisi için büyük bir ayrıcalık ve mutluluk olduğunu belirterek, ziyaret kapsamında üç gününü Antalya'da geçirdiğini ifade etti.

30 yılı aşkın süredir iklim değişikliği konusunun ele alındığı organizasyona Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığını anımsatan Khan, bunun çok önemli olduğunu vurguladı.

Khan, "Çünkü iklim değişikliği, gelecekte, bir gün yaşanacak bir sorun değil şu anda yaşadığımız bir gerçek. Bunu bu yaz Birleşik Krallık'ta da gördük, sıcak hava dalgaları, orman yangınları ve ani seller... Son yıllarda daha önce hiç karşılaşmadığımız, hepimizi ciddi şekilde endişelendiren olaylar yaşadık." diye konuştu.

İklim değişikliği meselesinin geleceğin değil bugünün sorunu olduğunu yineleyen Khan, şunları kaydetti:

"( Cop31 ) Organizasyon, gerçekten harika. Türkiye'nin misafirperverliği ve ev sahipliği mükemmeldi. Önümüzdeki birkaç gün içinde dünya liderlerinin, iklim acil durumuyla mücadele edecek politikaların hayata geçirilmesi konusunda somut adımlar atmasını umuyorum. Bu, gerçekten çok önemli. Antalya'da beni en çok etkileyen şeylerden biri, belediye başkanlarının ve şehir yöneticilerinin ortaya koyduğu enerji ile sivil toplumun dinamizmiydi. Bence iklim değişikliğiyle mücadelede öncülüğü şehirler üstleniyor."

Khan, Londra Belediye Başkanlığı görevine başladığından bu yana karbon emisyonlarının yüzde 23'ten fazla azaltıldığına dikkati çekerek, hava kalitesinin yüzde 50'den fazla iyileştirildiğini, yeşil istihdamın oluşmasına katkı sağlandığını ve 50 milyar sterlin değerinde yeşil ekonomi oluşturulduğunu anlattı.

Belediye başkanlarının çalışmalarının örnek alınması gerektiğini ifade eden Khan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın COP31 Zirvesi açılış konuşmasını dinlediğini, iklim sorunlarına yönelik çözüm önerilerine değinmesini ilham verici bulduğunu söyledi.

Khan, zirveye Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD'nin California Valisi Gavin Christopher Newsom ve Minnesota Valisi Tim Walz gibi önemli isimlerin de iştirak ettiğini anımsatarak, dünyanın dört bir yanından belediye başkanlarının da katıldığını dile getirdi.

Bundan memnuniyet duyduğunu ifade eden Khan, "Özellikle vurgulamak istediğim bir nokta var: Dünyanın gözü Türkiye'nin üzerinde. Londra Belediye Başkanı olarak dünyanın bu güzel ülkeyle ilgili son derece olumlu bir izlenim edineceğine inanıyorum." dedi.

"Londra'nın yatırım için kapıları açık"

Khan, İstanbul ile yakın ilişkilere sahip olduğunu ve İstanbul Ticaret Odası ile Londra Ticaret Odası arasında güçlü ilişkilerin bulunduğunu dile getirerek, "İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'in liderliğiyle iş dünyasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu düşünüyorum. Başarılı siyasetçiler, şirketlerle işbirliği yapar. Başarılı şirketler de siyasetçilerle işbirliği yapar." dedi.

Londra tarihinin iş dünyasına en fazla destek veren belediye başkanı olmak için kampanya yürüttüğünü ancak gücün çeşitlilikte olduğunu fark ettiğini söyleyen Khan, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere değindi.

Khan, "Türkiye ile Birleşik Krallık arasında 28 milyar sterlin ticaret hacminin bulunmasından büyük gurur duyuyorum. Londra ile İstanbul, dünyanın iki büyük şehri arasında ticareti çok daha ileriye taşımak istiyorum hatta bana sorarsanız bu iki şehir, dünyanın en büyük şehirlerinden ikisi." diye konuştu.

"Londra, iş dünyasına, yatırıma, fikirlerinize açık"

İstihdamın ve refahın şirketler tarafından sağlandığının altını çizen Khan, siyasetçilerin bunu yapmadığını, görevinin şirketlerin gelişip büyüyebileceği uygun ortamı temin etmek olduğunu vurguladı.

Khan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesajım çok basit: Londra'ya gelin. Londra'nın kapıları açık. Londra, iş dünyasına, yatırıma, fikirlerinize açık. Londra'dan Türkiye'ye yapılan büyük yatırımlar gurur duyduğum konulardan biri. Aynı şekilde, Türkiye'den de Londra'ya yatırım yapılmasını istiyorum. Biz, bu durumu dengelemek ve tersi yönde de daha fazla yatırım olmasını sağlamak istiyoruz."

"Metropol şehirler arasındaki ilişkiler çok daha önemli hale geliyor"

Avdagiç de İTO'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, ziyareti için Sadık Khan'a teşekkür etti.

Metropol şehirlerin ağırlığının her gün daha da arttığını söyleyen Avdagiç, "Metropol şehirler arasındaki ilişkiler çok daha önemli hale geliyor. İki şehir arasındaki süreçlerin daha iyi bir seviyeye gelmesine bağlı olarak, iki şehir arasındaki hem ticari hem turizm hem yatırımlar artabiliyor." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, İstanbul'dan Londra'ya çok sayıda uçuş yapıldığını, ciddi bir sirkülasyon olduğunu belirtti.

Londra'dan daha çok yatırım yapılmasının beklendiğini dile getiren Avdagiç, "Londra'dan daha çok turisti ağırlamak istiyoruz." dedi.

Avdagiç, "Türk yatırımcıların bir kısmı Londra'da şirket kurarak bu şirket üzerinden gayrimenkul aldıkları için onlar yerel yatırımcı olarak görünüyorlar." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA