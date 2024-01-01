Lokanta ve restoranlarda fiyat listesi zorunluluğu başladı

Lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde fiyat listelerinin giriş kapısı ve masalara koyulmasını zorunlu kılan uygulama yeni yılın ilk gününden itibaren başladı.

FİYAT LİSTESİNİ BELİRTMEK ZORUNDALAR

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle yeme içme sektöründe hizmet veren işletmelerin bugün itibarıyla kapıda ve masalarda fiyat listesini belirtmesi zorunlu hale geldi. Çoğu işletmenin bu karara uyarak giriş kapısına, menüsünü fiyat listesiyle birlikte belirttiği görüldü. Ancak bazı iş yerlerinde, listede fiyat bilgisine yer verilmemesi dikkat çekti. Vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını dile getirirken bazı işletmeler, fiyat listesinin belirtilmesiyle işlerinde düşüş görüldüğünü söyledi.

"FİYATLARA BAKARAK OTURUYORUZ"

Esengül Şahin, "Mecburen artık fiyat listesine bakıyoruz. Her yerde dengesiz bir fiyat dağılımı var maalesef. Bu sebeple fiyatlara bakarak oturuyoruz. Karar çok doğru, bu tür yerlerin çok sürprizleri olabiliyor. Zor durumda kalmamak adına güzel bir uygulama olmuş. Çok iyi düşünülmüş" dedi.

"HERKESİN BİR ALIM GÜCÜ VAR, KESİNLİKLE İYİ OLDU

Kenan Uygur ise "Alışkanlıklardan ötürü fiyat listesine bakmadık. Bundan sonra da pek bakabileceğimizi sanmıyorum. Ancak bu caydırıcı bir unsur, içeriye oturduğunuz zaman içerideki fiyatla dışarıdaki fiyat çok farklı olabiliyor. Burası tanıdık bir mekan olduğu için sürekli gidip geldiğimizden fiyata bakma gereksinimiz olmadı. Ama genelde takip ediyoruz. Herkesin bir alım gücü var, kesinlikle iyi oldu" ifadelerini kullandı.

"İŞLER YARI YARIYA DÜŞTÜ"

Restoran işletmecisi Engin Yılmaz ise, "Çalışanlar için de vatandaşlar için de hakikaten iyi bir uygulama değil. İşler yarı yarıya düştü. Taktığımız tavuk döner 40 kiloysa 30 kiloya düştü. Et döner 50 kilo ise 40'a düştü. Bakın şimdi salonumuzun dolu olması gerekirken bomboş" şeklinde konuştu.