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Lizbon'da Web Summit 2026 başladı, zirveye yaklaşık 70 bin kişi katılıyor

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Lizbon'da Web Summit 2026 başladı, zirveye yaklaşık 70 bin kişi katılıyor
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Web Summit 2026, Lizbon'da yaklaşık 70 bin teknoloji yöneticisi, girişimci ve yatırımcının katılımıyla başladı. Zirvede insansı robotlar, yapay zeka ve otonom ajanların yanı sıra yapay zeka yatırımlarının getirileri ve otomasyonun istihdama etkileri ele alınacak.

LİZBON, 11 Kasım (Xinhua) -- Web Summit 2026 pazartesi günü Portekiz'in başkenti Lizbon'da başladı.

Etkinliğe, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 70.000 teknoloji yöneticisi, girişimci, yatırımcı ve politikacı katılıyor.

Zirvede insansı robotlar, somutlaştırılmış yapay zeka, otonom yapay zeka ajanları ve endüstriyel uygulamaların yanı sıra yapay zeka yatırımlarının getirileri, yasal düzenlemeler ve otomasyonun istihdama etkileri gibi çeşitli konular ele alınacak.

Zirveye katılan Çinli şirketler arasında yapay zeka, robot teknolojileri ve akıllı mobilite alanlarında faaliyet gösteren Unitree Robotics, AgiBot, Galbot, ModelBest, Xiaomi, Tencent, XPeng, Aridge ve Pony.ai yer alıyor.

Web Summit Kurucusu ve CEO'su Paddy Cosgrave, Çin'in yapay zeka, robot teknolojileri, otomotiv ve enerji alanlarında kaydettiği hızlı ilerlemeye dikkat çekerek, geleceğin önde gelen teknoloji şirketlerinin giderek daha fazla Çin'den çıkacağını ve Çinli şirketlerin küresel teknolojik gelişime yön vermede giderek daha önemli bir rol oynayacağını söyledi.




Kaynak: Xinhua
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