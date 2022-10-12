Fabrika gibi okul! Öğrenciler her gün 5 bin ekmek üretiyor

Günde yaklaşık 5 bin ekmek üreten Yozgat Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek-İçecek Bölümü öğrencileri mesleklerini uygulamalı şekilde öğrenme fırsatı yakalıyor. Okulda kurulan fabrikada üretilen ekmekler 65 taşıma merkezindeki öğrencilere gönderiliyor. Uygulama mutfağında 3 çeşit sıcak yemek çıkaran öğrenciler şehirdeki okullara büyük kolaylık sağlıyor. Öğrenciler harçlıklarını çıkarırken, hem okul hem de devlet bütçesine ciddi katkısı bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) meslek liselerine ekmek fabrikası kurulumu projesinin hayata geçirildiği şehirlerden birisi de Yozgat oldu. Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne proje kapsamında ekmek fabrikası kuruldu. Yiyecek-İçecek Bölümü öğrencileri uygulamalı eğitim imkanı yakalarken, usta öğreticiler gözetiminde yapılan 4 bin 850 ekmeğin yanı sıra poğaça ve diğer unlu mamuller 6 ilçede 65 taşıma merkezinde eğitim gören öğrencilere gönderiliyor. Öğrencilerin okulun 414 metrekarelik uygulama mutfağında hazırladığı 3 çeşit sıcak yemek farklı ilçelerdeki 2 bin 850 öğrenciye ulaştırılıyor.

"3 BİN KİŞİLİK YEMEK YAPIYORUZ"

Taşımalı eğitim gören öğrencilere ekmek ve yemek yaptıklarını söyleyen Yiyecek ve İçecek Bölümü öğrencisi Yaşar Enes Sargın, harçlıklarını da çıkardıklarını belirtti. Sargın, "Burada yaklaşık 6 bin ekmek üretiyoruz, 3 bin kişilik yemek yapıyoruz. Bunları taşımalı eğitim gören öğrenci kardeşlerimize gönderiyoruz. Kendi yaptığımız yemekleri onlara göndererek mutlu oluyoruz. Burada hem mesleğimizi öğreniyoruz hem de kendi harçlığımızı çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

"HARÇLIĞIMI ÇIKARIYORUM"

Aşçılık öğrencisi Ahmet Şevki Karaca, "Hem mesleğimi öğrenip hem harçlığımı çıkarıyorum. Ekmeklerimizi taşımalı eğitim gören öğrenci arkadaşlarımıza gönderiyoruz. Biz öğrenciler olarak diğer öğrenci kardeşlerimizin yemek ve ekmeklerini onlar için hazırlıyoruz. Bu da bize mutluluk veriyor" dedi.

GÜNDE 4 BİN 850 EKMEK

Taşıma yolu ile eğitim gören öğrencilere yemek hizmeti verdiklerini kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, "Yıllardan beri taşıma yolu ile eğitime erişim sağlayan öğrencilerimize burada yemek hizmeti veriyoruz. Yemekler burada üretiliyor. Aynı zamanda okullarımıza yiyecekler özel paketleriyle gönderiliyor ve çocuklarımıza sıcak öğle yemeği ikram ediliyor. Yine aynı şekilde taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrencilerimizin ekmekleri de bu okulumuzda üretilmeye başlandı. Bakanlığımız tarafından gönderilen ödeneklerle bu ortamı hazırladık. Bugün tamamen otomasyon sistemi ile günlük 4 bin 850 tane ekmek üretiliyor. Bu ekmekler paketlenerek öğrencilerimize yemekleriyle beraber gönderiliyor" şeklinde konuştu.

"65 TAŞIMA MERKEZİNE HİZMET VERİYORUZ"

Okulun sağladığı hizmetin katma değerinin çok yüksek olduğunun altını çizen Yazıcı, "Tüm bu hizmetlerin hem okulumuza hem de devletimizin bütçesine sağladığı katma değerler çok önemli ve oldukça fazla. Öğrencilerimize nitelikli yemek ve sağlıklı ortamda ekmek ikram etmenin mutluluğunu burada yaşadık. 6 ilçemizdeki taşıma yolu ile eğitime erişim sağlayan öğrencilerimize yemek gönderiliyor. Bu yemekler 65 taşıma merkezimize gönderiliyor. 2 bin 850 öğrencimize günlük olarak burada pişirilen yemek ve ekmekler servis araçlarıyla gönderiliyor" dedi.