Libya Başbakanı Dibeybe ile Sırbistan Başbakanı Macut ikili ilişkileri görüştü

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Sırbistan Başbakanı Duro Macut ile Antalya'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki sağlık, eğitim ve ekonomik işbirliği konularını ele aldı. Ayrıca, ABD'nin Afrika Kıdemli Danışmanı ile de görüştü.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Dibeybe'nin 5. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere geldiği Antalya'da Sırbistan Başbakanı Macut ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, sağlık ve eğitim alanlarında işbirliği ve uzmanlık alışverişi ile ekonomik ortaklığın güçlendirilmesi konularının ele alındığı aktarıldı.

Dibeybe Antalya'da ABD'nin Afrika Kıdemli Danışmanı Boulos ile de görüştü

Başbakan Dibeybe'nin Antalya'da ABD'nin Afrika Kıdemli Danışmanı Massad Boulos ile de bir araya geldiği belirtildi.

Dibeybe ile Boulos görüşmesinde, Libya'nın 13 yılın ardından birleşik bütçeye geçmesinde arabuluculuk yaptığı için Boulos'a, verdiği teknik destek için ise ABD Hazine Bakanlığı'na teşekkür ettiği kaydedildi.

Görüşmede ayrıca, askeri işbirliğinin ele alındığı ve Libya ve ABD arasında karşılıklı çıkarlara hizmet eden iş birliğinin önemine vurgu yapıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz
