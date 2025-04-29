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Libya ve İtalya Enerji İşbirliği Konusunda Görüşme Yaptı

Libya ve İtalya Enerji İşbirliği Konusunda Görüşme Yaptı
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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, İtalya Başkanı Giorgia Meloni ile enerji sektöründe işbirliği ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile İtalya Başkanı Giorgia Meloni iki ülke arasında enerji sektörü başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini ele aldı.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Dibeybe ve Meloni'nin telefonda konuştuğu belirtildi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki enerji sektörü başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

İkilinin ayrıca ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgede istikrarın desteklenmesine katkıda bulunulması amacıyla koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesinin önemini vurguladığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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