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Libya ve ABD Ekonomik Ortaklıklarını Güçlendirme Üzerine Toplandı

Libya ve ABD Ekonomik Ortaklıklarını Güçlendirme Üzerine Toplandı
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Libya Ulusal Birlik Hükümeti ile ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi heyetleri, iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın güçlendirilmesi için ortak çabaları ele aldı. Toplantıda enerji, sağlık ve altyapı gibi alanlarda işbirliği imkanları değerlendirildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti ile ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi (USTR) heyetleri arasında düzenlenen toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın güçlendirilmesine yönelik ortak çabalar ele alındı.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, hükümet ile USTR heyetlerinin ABD'de yaptığı toplantıya Libya-Amerika Ticaret ve Yatırım Konseyi yetkililerinin de karıldığı belirtildi.

İki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın güçlendirilmesine yönelik çabaların ele alındığı toplantıda petrol, doğal gaz, yenilenebilir enerji, sağlık, dijital dönüşüm, altyapı alanlarında işbirliği imkanlarının değerlendirildiği aktarıldı.

Toplantıda Ulusal Birlik Hükümetinin Libya'da faaliyet gösteren Amerikan şirketlerine yatırım ortamının iyileştirilmesi ve kolaylıklar sağlanması konusundaki vizyonunun gözden geçirildiği kaydedildi.

Ayrıca ABD heyetinin Libya'nın uluslararası ticaret sıralamasındaki yerini iyileştirme çabalarını desteklediğini teyit ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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