Libya Ulusal Birlik Hükumeti: Geçiş süreci seçimlerin gerçekleşmesiyle biter

Libya Ulusal Birlik Hükumeti, Cenevre Anlaşması'na göre ülkedeki geçiş sürecinin seçimlerin gerçekleşmesiyle biteceğini açıkladı.

Libya Dışişleri Bakanlığı, Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hafız'ın Libya Ulusal Birlik Hükumeti ve Siyasi Diyalog Forumu'yla ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ulusla Birlik Hükumeti ve Cenevre'de imzalanan Siyasi Diyalog Forumu'nun yol haritasıyla ilgili Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün açıklamalarını şaşkınlıkla karşılandığı belirtildi.

Sözcü Hafız'ın ifadelerinin "Libya'nın içişlerine müdahale ve ülkenin egemenliğine yönelik ihlal" olarak değerlendirildiği açıklamada, "Siyasi süreç Libyalıların tek başına sahip olduğu ulusal bir haktır. Başka bir ülke, ulusal siyasi süreçlerimizin başlama ve bitme tarihlerini belirleyemez." denildi.

Cenevre Anlaşması'nın Libya'daki geçiş döneminin gerçekleşecek seçimlerle sonuçlanacağını teyit ettiği hatırlatılan açıklamada, bu süreçle ilgili açıklamaların Libya'nın güven ve istikrarına karşı tehlikeli etkiler oluşturabileceği uyarısında bulunuldu.

Libya'nın yönetimi ve gençleriyle kaderini belirlemeye kadir bir ülke olduğu vurgulanan açıklamada, Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya'daki siyasi süreçle ilgili 22 Haziran tarihini bir malzeme olarak kullanılmaması yönündeki uyarısı takdir edildi.

Açıklamada ayrıca, Mısır-Libya arasındaki Sellum Sınır Kapısı'nda Libya vatandaşlarının kötü muameleye maruz kaldığı yönündeki şikayetlerle ilgili Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamanın takipçisi oldukları da kaydedildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hafız, yaptığı açıklamada Abdulhamid Dibeybe başbakanlığındaki Libya hükumetinin süresini doldurduğuna dair şu ifadeleri kullanmıştı:

"Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda onaylanan yol haritası ve Ulusal Birlik Hükumetinin görev süresinin dolmasının ardından bazı tarafların, dikkatleri başka yöne çekmek için yanlış açıklamalarla uğraşmaya çalışması şaşırtıcı değil."