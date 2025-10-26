Libya'nın Sirte Körfezi Uluslararası Havalimanı 12 Yıl Aradan Sonra Yeniden Açıldı

TRABLUS, 26 Ekim (Xinhua) -- Libya'nın kıyı kenti Sirte'de bulunan Sirte Körfezi Uluslararası Havalimanı, 12 yıl aradan sonra cumartesi günü üç yolcu uçağının piste inişiyle yeniden hizmete açıldı.

Libya Haber Ajansı'na göre iniş yapan uçaklardan ikisinin uçuşu batıdaki Trablus'tan MedSky Havayolları ve Buraq Havayolları tarafından, üçüncü uçuş ise doğudaki Bingazi'den Berniq Havayolları tarafından gerçekleştirildi.

Yaklaşık 25 kilometrekarelik bir alanı kaplayan havalimanı, yılda 500.000 yolcuya hizmet verecek şekilde tasarlandı.

Eski lider Muammer Kaddafi'nin devrilmesiyle Libya, Trablus'taki BM destekli Ulusal Birlik Hükümeti ile komutan Halife Hafter'in liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu tarafından desteklenen doğu merkezli yönetim olmak üzere ikiye ayrılmış durumda.

Havalimanı, 2011 ayaklanması ve ardından çıkan çatışmalarda aldığı hasar nedeniyle 2013 yılından bu yana hizmet dışıydı.

BM raporuna göre, Kaddafi'nin doğum yeri olan Sirte, Trablus ve Bingazi arasında stratejik bir lokasyonda yer alıyor ve büyük petrol sahaları ile ihracat limanlarına yakın bir konumda bulunuyor.