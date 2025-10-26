Haberler

Libya'nın Sirte Körfezi Uluslararası Havalimanı 12 Yıl Aradan Sonra Yeniden Açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sirte'deki havalimanı, Trablus ve Bingazi'den gelen uçakların inişiyle yeniden hizmete girdi. Havalimanı, yılda 500.000 yolcuya hizmet verecek kapasiteyle işletilecek.

TRABLUS, 26 Ekim (Xinhua) -- Libya'nın kıyı kenti Sirte'de bulunan Sirte Körfezi Uluslararası Havalimanı, 12 yıl aradan sonra cumartesi günü üç yolcu uçağının piste inişiyle yeniden hizmete açıldı.

Libya Haber Ajansı'na göre iniş yapan uçaklardan ikisinin uçuşu batıdaki Trablus'tan MedSky Havayolları ve Buraq Havayolları tarafından, üçüncü uçuş ise doğudaki Bingazi'den Berniq Havayolları tarafından gerçekleştirildi.

Yaklaşık 25 kilometrekarelik bir alanı kaplayan havalimanı, yılda 500.000 yolcuya hizmet verecek şekilde tasarlandı.

Eski lider Muammer Kaddafi'nin devrilmesiyle Libya, Trablus'taki BM destekli Ulusal Birlik Hükümeti ile komutan Halife Hafter'in liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu tarafından desteklenen doğu merkezli yönetim olmak üzere ikiye ayrılmış durumda.

Havalimanı, 2011 ayaklanması ve ardından çıkan çatışmalarda aldığı hasar nedeniyle 2013 yılından bu yana hizmet dışıydı.

BM raporuna göre, Kaddafi'nin doğum yeri olan Sirte, Trablus ve Bingazi arasında stratejik bir lokasyonda yer alıyor ve büyük petrol sahaları ile ihracat limanlarına yakın bir konumda bulunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabus bitmedi! AKOM'dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor

Kabus bitmedi, yarına dikkat! İkisi birden bastıracak
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Kabus bitmedi! AKOM'dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor

Kabus bitmedi, yarına dikkat! İkisi birden bastıracak
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında

Kahreden görüntüler! Kendi sonunu anbean kaydetti
Kağıthane'de sokak ortasında cinayet: Genç kadın kurşun yağmuruna tutuldu

Kurşun yağmuruna tutulan genç kadın hayatını kaybetti
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan çarpıcı paylaşım

Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan bomba paylaşım
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Trabzonspor-Eyüpspor maçında korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı

Süper Lig'de korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı
Yasak olmasına rağmen yapıyorlar! Gelen son görüntünün rezilliğine bakın

Pes dedirten sapkınlık! Gelen son görüntünün rezilliğine bakın
Ekrem İmamoğlu 'casusluk' soruşturmasında ifade vermek için adliyede

"Casusluk" soruşturmasında kritik gün! İmamoğlu adliyede
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.