Libya'nın petrol geliri 2025'te yüzde 14 artarak 21 milyar doları aştı

Güncelleme:
Libya'nın petrol gelirleri, geçen yıla göre yüzde 14 artarak 21 milyar 264 milyon doları aştı. Libya Ulusal Birlik Hükümeti, petrol ve doğalgaz performans göstergeleri hakkında bilgi verildiğini açıkladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mesud Süleyman ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, Süleyman'ın Başbakan Dibeybe'ye ülkenin petrol ve doğalgaz performans göstergeleri ile ilgili sunum yaptığı aktarıldı.

Petrol gelirlerinin önemli ölçüde büyüme gösterdiğini kaydeden Süleyman'ın, geçen yıl 18 milyar 611 milyon dolar olan petrol gelirinin bu yıl 19 Aralık itibarıyla 21 milyar 264 milyon doları aştığını ifade etiği belirtildi.

Süleyman'ın kurumun gelirlerinin yasal düzenlemelere ve yerleşik mekanizmalara uygun olarak kamu hazinesine aktarılacağını bildirdiği ifade edildi.

Görüşmede ayrıca, üretim istikrarını artırma ve ulusal ekonomiyi destekleme çabalarının bir parçası olarak, gelecek yılın ikinci çeyreğinden itibaren petrol üretiminin kademeli olarak artırılması planının ele alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
