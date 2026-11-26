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Libya'nın başkenti Trablus'ta düzenlenen Libya Enerji Fuarı ve Konferansı'na (LIBYES 2026) 21 firmayla en fazla katılım sağlayan ülke Türkiye oldu.

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) himayesinde ilk kez düzenlenen ve 80'den fazla ülkeden katılımcıyı ağırlayan fuara, enerji sektöründe faaliyet gösteren Türk firmaları yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Suat Özbek, fuar alanında Türk firmalarının stantlarını ziyaret ederek temsilcileriyle bir araya geldi.

Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya'da ilk kez düzenlenen fuarın enerji sektöründeki önemli bir ihtiyacı karşıladığını söyledi.

Türk enerji firmaları ve üreticilerinin büyük potansiyele sahip olduğunu belirten Özbek, fuarın Türk şirketleri açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Özbek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu tür bir fuar, Türk enerji şirketleri için çok olumlu bir dönüş oluşturdu. Stantları gezdiğimizde aldığımız geri bildirim de bu yönde. Libya'nın yeniden yapılanma sürecinde özellikle petrol ve enerji ana sektör konumunda. Dolayısıyla bu sektörde tamamen enerjiye odaklanmış bu fuar çok olumlu bir duruma vesile olmuş oldu."

Fuara ağırlıklı olarak kablo, tanker, depolama ve boru üretimi ile enerji ve petrol sektörlerine yönelik altyapı hizmetleri sunan Türk firmalarının katıldığını aktaran Özbek, Libya'da bu alanlarda önemli iş imkanları bulunduğunu vurguladı.

Libyalı şirketlerin Türk ürünlerine gösterdiği ilgiye dikkati çeken Özbek, "Libya içinde çok büyük bir talep var. Libyalı şirketlerle görüşmelerimizde Türk firmaların ürünlerinin kalitesini her zaman vurguluyorlardı." ifadelerini kullandı.

Özbek, Türkiye'nin Libya'nın birliğini destekleyen bir yaklaşım benimsediğini ve ülkenin her iki tarafıyla da iyi ilişkiler sürdürdüğünü dile getirdi.

Fuara en fazla katılım 21 firmayla Türkiye'den

Fuarda Türkiye'den 21 firmanın yer aldığını belirten Özbek, "Milli katılım desteği çerçevesinde kendileri Ticaret Bakanlığımızdan destek almakta." dedi.

Türk firmalarının fuardan olumlu geri dönüşler aldığını aktaran Özbek, ziyaret ettiği şirketlerin gelecek yıl düzenlenecek fuar için şimdiden yer ayırttıklarını ve Bingazi'de yapılması planlanan benzer bir organizasyona da katılmayı düşündüklerini ifade etti.

Özbek, bu yıl ilk kez düzenlenen fuarın gelecek yıl daha geniş katılımla gerçekleştirilmesini ve Türkiye ile Libya arasındaki ticari ilişkilere daha fazla katkı sağlamasını temenni etti.

Fuarın Türkiye katılım organizatörü Burak Canpolat da 80'den fazla ülkeden katılım sağlanan etkinlikte Türkiye'nin 21 firmayla ilk sırada yer aldığını söyledi.

Türk firmalarının ağırlıklı olarak İstanbul, Bursa ve Kayseri'den geldiğini belirten Canpolat, katılımcıların kablo, trafo, tanker ve boru hattı üretimi ile enerji ve petrol sektörlerine yönelik mühendislik ve altyapı hizmetleri alanlarında faaliyet gösterdiğini anlattı.

Canpolat, Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mesud Süleyman'ın fuar boyunca çok sayıda Türk firmasının standını ziyaret ederek yetkililerle görüşmeler yaptığını ve firmaların faaliyetlerine ilişkin notlar aldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA