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Çin Başbakanı Li'den İngiltere'nin Yeni Başbakanı Burnham'a Tebrik Mesajı

Çin Başbakanı Li'den İngiltere'nin Yeni Başbakanı Burnham'a Tebrik Mesajı
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Çin Başbakanı Li Qiang, İngiltere Başbakanı olarak göreve başlayan Andy Burnham'a tebrik mesajı göndererek diyalog ve işbirliğinin önemini vurguladı.

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, İngiltere Başbakanı olarak göreve başlayan Andy Burnham'a tebrik mesajı gönderdi.

Li pazartesi günü gönderdiği mesajında, Çin ve İngiltere'nin BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve büyük küresel ekonomiler olduğunu belirterek, diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesinin her iki ülkenin kalkınmasına katkı sağlamanın yanı sıra küresel barış ve istikrara da hizmet edeceğini ifade etti.

Li ayrıca, iki ülke ve halkın yararına olacak şekilde temasları güçlendirmek, karşılıklı güveni derinleştirmek, etkileşim ve işbirliğini genişletmek, uzun vadeli ve istikrarlı kapsamlı stratejik ortaklığı geliştirmek üzere Burnham ile çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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