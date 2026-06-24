Haberler

Rusya: Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesi mümkün

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yollarla çözülebileceğini belirterek, akıllı teklifler gelmesi halinde müzakerelere hazır olduklarını ancak kandırılmaya izin vermeyeceklerini söyledi. Lavrov, ABD ile sağlanan uzlaşılara bağlı olduklarını da vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesinin mümkün olduğunu belirterek, "Müzakere masasına akıllı insanların oturması ve akıllı teklifler yapması durumunda müzakerelere hazırız." dedi.

Lavrov, başkent Moskova'da düzenlenen 12. Primakov Okumaları (Primakov Readings) Uluslararası Bilimsel ve Uzman Forumu'na katıldı.

Forumda konuşan Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 2025'te Alaska'nın Anchorage kentinde bir araya geldiğini anımsattı.

Bu zirvede Ukrayna krizinin çözümüne yönelik sağlanan uzlaşılara bağlı olduklarına işaret eden Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rus ve Amerikan liderleri, geçen yıl ağustosta Ukrayna krizinden siyasi çıkış yolları konusunda bazı uzlaşıları sağladı. Bunlara bağlı kalıyoruz. ABD, bu uzlaşıları hazırlayan taraf. Putin, ancak tarafımıza iletilen teklifleri kabul etti. Top bizim sahada değil. Her ne kadar ofsayttan bize pas vermeye çalışsalar da top bizim sahada değil. Bu böyle olamaz."

Lavrov, Rusya'nın güvenliğine yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması, Ukrayna'da Rus toplumun ve Ukrayna Ortodoks Kilisesinin haklarının korunması gerektiğini vurgulayarak, "Rusya'nın düşmanları, bu konudaki uyarılarımızı sürekli cezasız görmezden gelemez." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Lavrov, Batılı ülkelerin Kiev'e bu konuda yardımcı olduğuna işaret ederek, "Ukrayna, ABD'nin doğrudan desteği olmadan bu terör eylemlerini düzenleyemez." dedi.

"Müzakerelere hazırız, ancak kandırılmamıza izin vermeyeceğiz"

Lavrov, Ukrayna krizinin barış yoluyla çözülmesi ihtimaline ilişkin ise "Ukrayna'daki durumun siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesinin hala mümkün olduğundan eminim. Putin, bunu defalarca söyledi. Müzakere masasına akıllı insanların oturması ve akıllı teklifler yapması durumunda müzakerelere hazırız. Müzakerelere hazırız ancak kandırılmamıza izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Müzakereleri yeniden başlatmak için çatışmaları durdurmayacaklarını kaydeden Lavrov, krizin geçici çözümleriyle yetinmeyeceklerini ve bu konudaki ültimatomları kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Lavrov, Rus sınırlarında güvenliğin ve bölünmezlik ilkesine dayalı güvenlik alanında bağlayıcı güvencelerin sağlanması, Batı'nın da genişleme yönündeki planlarından vazgeçmesi gerektiğinin altını çizdi.

ABD, Rusya'ya yönelik ekonomi alanında baskısını artırdı

Ukrayna krizinin çözüm sürecinde duraklama olduğuna dikkati çeken Lavrov, bununla birlikte ABD'nin Rusya'ya yönelik ekonomi alanında baskısını artırdığını ve yaptırımlar uygulamaya devam ettiğini belirtti.

Lavrov, Pentagon'un Ukrayna için yeni bir plan oluşturduğunu ve bu plan kapsamında, Ukrayna'daki çatışmalarda elde edilen deneyimler doğrultusunda savaş yönetmeleri üzerinde çalışmaların yapılacağına dikkati çekti.

ABD'nin Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarının Avrupa'daki kısmını satın almayı ve onarmayı planladığını kaydeden Lavrov, bu hatlardan ancak Rus gazının geçebileceğine dikkati çekerek, "Bu halde biz gazı vereceğiz. Amerikalılar da gazı iyi bir kar marjıyla yeniden satacak." dedi.

"Avrupa, yapıcı bir şey teklif ederse dinleyeceğiz"

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın ofisiyle temas kurduklarını doğrulayan Lavrov, "Costa'nın çalışanları, Rus temsilcileriyle Moskova'da iki kez görüştü." ifadesini kullandı.

Daha önce Fransa ve İngiltere temsilcilerini Moskova'ya gönderdiklerini bildiren Lavrov, bu görüşmelerden sonuç çıkmadığını aktararak, "Avrupa'nın gerçekten yapıcı bir şey teklif etmesi durumunda, Avrupalıları dinlemeye hazır olacağız. Dinledikten sonra da teklif edilenin bizim için uygun olup olmadığı konusunda düşüneceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti

CHP'de kriz üstüne kriz! Bir başkan daha istifa etti
İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz

Herkes şaşkın! İsrail'den ABD'ye savaş tehdidi: Yakın gelecekte...
Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirecek sözler

Silivri'deki İmamoğlu'na duvarları yumruklatacak sözler

Akşehir Belediye Başkanı'ndan skandal hizmet! Yere Türk bayrağı çizdiler

Belediye başkanı bu rezilliği, "Başlıyoruz" diye duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'ın son yayınını izleyenler çok endişelendi: Hasta mı?

Son yayınını izleyenler çok endişelendi
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti

Polis, öğretmen, vaiz! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
NATO Genel Sekreteri Rutte'nin sözleri İtalya'yı karıştırdı

NATO Genel Sekreteri'nin sözleri ülkeyi fena karıştırdı!

Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı

Komşuda "Büyük Temizlik" başladı: Tek bir kişi kalmayana kadar devam!
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş

Feci şekilde can veren 3 genç kızın son görüntüsü! Biri dizi oyuncusu
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı

AK Parti rozeti takan başkan, bombayı Yavaş'ın kucağına bıraktı

Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın

Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın