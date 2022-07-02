LAVANTA BAHÇESİNDE RESİM YAPARAK SUSUZLUĞA DİKKAT ÇEKİLDİ - Haberler

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LAVANTA BAHÇESİNDE RESİM YAPARAK SUSUZLUĞA DİKKAT ÇEKİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADA Ülkesi Uluslararası Sanatçıları Grubu'nun 'Su' temalı resimlerinden oluşan 5'inci Uluslararası Mail Art Sergisi Burdur'un Karakent Köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda açıldı.

ADA Ülkesi Uluslararası Sanatçıları Grubu'nun 'Su' temalı resimlerinden oluşan 5'inci Uluslararası Mail Art Sergisi Burdur'un Karakent Köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda açıldı.

Ada Ülkesi Uluslararası Sanatçıları Grubu'nun 'Su' temalı resimlerinden oluşan 5'inci Uluslararası Mail Art Sergisi'nde 75 ülkeden sanatçıların eserleri yer aldı. Eserlerin 2 gün sergileneceği etkinlikte karikatür de yer aldı. Sergi açılışı İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç, Burdur Arkeoloji Müdürü Murat Kaleağasıoğlu, Lisinia Doğa Proje Alanı Sorumlu Su Öztürk Sarıca ve sanatçılar tarafından yapıldı.

Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç, " Burdur Gölü'nün yanında Lisinia Doğa Yaşam Alanı'ndaki lavanta bahçelerinde Ada Ülkesi Uluslararası Sanatçıları tarafından böyle bir etkinliğin yapılmış olması son derece anlamlı. Sanatın doğayla kültürle, turizmle buluşmuş olması ve farkındalık oluşturan bu çalışmanın da gelecek yıllarda daha da geliştirilerek yaygınlaştırılmaya çalışılması bizim için önemli bir durum" dedi.

Burdur Gölü'ne karşı lavanta tarlasında resim yapmanın güzel bir duygu olduğunu anlatan Keziban Ertuğrul Yıldırım, "Bu yıl 5'incisini gerçekleştirdiğimiz serginin rotası Lisinia oldu. Su hayattır. Bu yıl ve geçen yıl doğanın önemini daha çok anladık. Yaptığım resimde suya, susuzluğa, dünyayı korkutan bu krize dikkat çekmeye çalıştım" diye konuştu.

Bölgenin ekoturizm açısından oldukça zengin olduğunu belirten Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Çetin Meydan ise "Ekoturizme dikkat çekmek amacıyla sanatla turizm değerlerini birleştirmek istedik. Susuzluğun olumsuz gelişimine de dikkat çekmiş olacağımızı düşünerek böyle bir sergiyi burada planladık ve gerçekleştirdik" dedi.

Lisinia Doğa Proje Alanı Sorumlu Su Öztürk Sarıca da "Ada Ülkesi Sanatçıları'nın etkinliği Lisinia'da özellikle su teması ile birlikte gerçekleştirmiş olmaları bizim için çok çok önemli. Sergi ile su ve Burdur Gölü'ne dikkati çekmek bizim için çok çok önemli" dedi.

Etkinlikte Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlileri Pelin Özkan Köse ile Adil Levent Yüksel Keman Burdur Gölü manzaralı lavanta bahçesinde keman dinletisi gerçekleştirdi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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