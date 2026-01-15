Haberler

Nijerya'da hükümet tarafından evleri yıkılan yerli halk kanolarda yaşam mücadelesi veriyor

Güncelleme:
Nijerya'nın Lagos eyaletindeki Makoko kentinde, hükümetin ahşap evleri yıkması sonucu yüzlerce aile evsiz kaldı ve lagünde kanolarda yaşam mücadelesi veriyor. Yıkım öncesi hiçbir ön bildirimde bulunulmayan bölgedeki aileler, gıda ve sağlık desteği de alamadıklarını belirtiyor.

Nijerya'nın Lagos eyaletine bağlı Makoko kentinde yer alan Lagos Lagünü üzerinde kazıklar üzerine inşa edilen ahşap evlerin hükümet tarafından yıkılması sonucu evsiz kalan yüzlerce aile, kanolarda yaşam mücadelesi veriyor.

Hükümetin 23 Aralık 2025'te bölgeyi yıkmaya karar vermesiyle Makoko'da barınacak yer bulamayan yüzlerce kişi, lagünde birbirine bağladıkları kanolarda yaşamaya başladı.

Bölge sakinlerinden Mary Sunnuvun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yıldır burada yaşadığını ve buranın dışında hiç yeri bilmediğini anlattı.

Sunnuvun, evlerinin aniden yıkıldığını belirterek, "Şimdi burada yaşıyoruz. Kanoda uyuyoruz. Gidecek hiçbir yerimiz yok." dedi.

Makoko sakinlerinin balıkçılık ve küçük ölçekli ticaretle geçindiğini söyleyen Sunnuvun, yıkımın ardından acil barınma, gıda ve sağlık desteği sağlanmadığını ifade etti.

Lagos eyalet hükümeti ekipleri, güvenlik güçleri eşliğinde Makoko'daki ahşap evleri herhangi bir ön bildirimde bulunmadan 23 Aralık 2025'te yıktı. Yıkım sırasında çok sayıda aile eşyalarını kurtaramadı.

"Afrika'nın Venediki" olarak bilinen Makoko, Lagos'un kentsel dönüşüm projeleri kapsamında sık sık yıkımlarla gündeme geliyor. Bölge, binlerce dar gelirli ailenin geçim kaynağı olan geleneksel bir balıkçı yerleşimi olarak biliniyor.

