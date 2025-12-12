Fransa'da Lafarge davasında sivil tarafların statüsü görüşüldü

Fransız çimento firması Lafarge'ın "terör örgütü finanse etmekten" yargılandığı tarihi davada, 337 sivil tarafın bu statüsünün geçerli olup olmadığı ele alındı.

Tüzel kişi sıfatıyla Lafarge ve 8 kişinin, 2013-2014 döneminde Suriye'deki faaliyetleri kapsamında "terör örgütünü finanse etmekten" yargılandığı dava, Paris Ceza Mahkemesinde devam ediyor.

Bugünkü duruşmada, davaya sivil taraf olan kişi ve derneklerin bu statüsünün geçerli olup olmadığı görüşüldü.

Savcılık, davada 337 sivil tarafın bulunduğunu, bunların 12 dernek ile 132'si terör mağduru 325 kişiden oluştuğu bilgisini verdi.

Savcılık belirli kriterlere uyan, yolsuzlukla mücadele hedefli sivil toplum kuruluşu Sherpa ve Berlin merkezli Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezinin (ECCHR) de dahil olduğu 8 derneğin davada sivil taraf olarak kabul edilebileceğini ifade etti.

"Ödemeler olmasaydı, kontrol noktaları olmazdı"

Lafarge'ın eski çalışanlarının avukatlarından Elise Le Gall, müvekkillerinin firmanın terör örgütlerine yaptığı ödemelerin etkilerini kendi hayatlarında deneyimlediklerini aktardı.

Le Gall, "(Eski çalışanlar) En çok korunmaya ihtiyaç duyduklarında, firma başka bir seçim yaptı." diyerek bu kişilerin duruşmalarda o dönem işe giderken korktuklarını dile getirdiğini belirtti.

Örgütlere yapılan ödemeler hakkında Le Gall, "Bu sistem kaostan doğmadı, kırmızı çizgesi olmayan bir firmanın kararından doğdu." değerlendirmesinde bulundu.

Le Gall, eski çalışanların işe giderken geçtiği terör örgütlerinin kontrol noktalarının riskli olduğunu vurgulayarak "Ödemeler olmasaydı, kontrol noktaları olmazdı. Kontrol noktaları olmasaydı, kaçırılmalar, onur kırıcı davranışlar olmazdı." diye konuştu.

"Bu davada birçok soru cevapsız kaldı"

Eski çalışanların avukatlarından Matthieu Bagard, 2 aydır sanıkların davada kendilerine yöneltilen suçlamaların sorumluluğunu birbirinin üzerine attığını anlattı.

Bagard, firmanın terör örgütlerine yaptığı ödemeler için "sahte fatura ve dekontlara" başvurduğundan bahsederek bu ödemelerin toplam tutarının terör örgütü DEAŞ'ın bir yıllık bütçesine tekabül ettiğini vurguladı.

Sanıkların farklı bir durumda aynı suçları işlemeyeceğinden emin olmadığını ifade eden Bagard, "Bu davada birçok soru cevapsız kaldı." değerlendirmesini yaptı.

Eski çalışanların bir başka avukatı Joseph Breham, sanıkların duruşmalarda Lafarge'ın Suriye'de "tarafsız" kalmak istediğine yönelik demeçlerini eleştirdi.

Breham, Lafarge'ın "tarafsızlık" ilkesi adı altında "akıl almaz" bir kararla çalışanlarını o dönem dünyanın en tehlikeli bölgesinde tutmayı sürdürdüğünü ifade ederek, firmanın Suriye'de iç savaş sırasında rakip terör örgütlerinden ham madde satın aldığını belirtti.

"Bruno biliyordu ve hiçbir şey yapmadı"

ECCHR ve Sherpa'nın avukatları Julie Fevrier, bu derneklerin, mağdurları Fransız yargısı ile buluşturduğu için davada sivil taraf olarak gerekli olduğunu savundu.

Fevrier, Lafarge'ın eski Üst Yöneticisi (CEO) Bruno Lafont'un söz konusu ödemelerden haberdar olduğunu savunarak, "Bruno, biliyordu ve hiçbir şey yapmadı." dedi.

AA, Lafarge'ın DEAŞ'ı finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamıştı

Anadolu Ajansı (AA), 7 Eylül 2021'de Fransız şirketi Lafarge'ın, terör örgütü DEAŞ'ı Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamış, bu belgeler dünya genelinde geniş yankı bulmuştu.

Şirket hakkında Haziran 2017'de açılan soruşturma kapsamında Lafarge'ın Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler, "teröre finansman sağlamakla" suçlanmıştı.

Soruşturmadan sorumlu 3 sorgu hakimi, 16 Ekim 2024'te Lafarge Grubu ve şirketin 4 eski yöneticisinin, terör örgütünü finanse ettikleri ve DEAŞ dahil terör örgütleri ile her türlü finansal ve ticari ilişkiyi yasaklayan Avrupa Birliği'nin ambargosunu ihlal ettikleri suçlamalarıyla yargılanmalarına karar vermişti.