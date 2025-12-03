Lafarge'ın Suriye'deki eski CEO'su Jolibois'e göre Fransız istihbaratı, çalışanları muhbir yapmaya çalıştı Açıklaması

Fransız çimento firması Lafarge'ın Suriye'deki yan kuruluşu Lafarge Çimento Suriye'nin (LCS) eski üst yöneticisi ( Ceo ) Frederic Jolibois, Fransız Dış İstihbarat Birimi'nin (DGSE) eski firma çalışanlarını muhbir olarak işe almak için kendisine ulaştığını söyledi.

Tüzel kişi sıfatıyla Lafarge ve 8 kişinin 2013-2014 yıllarında Suriye'deki faaliyetleri kapsamında "terör örgütünü finanse etmekten" yargılandığı dava, Paris Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Bugünkü duruşmada, firmanın Suriye'deki çimento fabrikasındaki çalışanlarının hangi koşullarda tahliye edildiği mercek altına alındı.

LCS'nin 2014-2016'daki eski CEO'su sanık Jolibois, Lafarge'ın güvenlik komitesinin ödeme yapılan örgütlerin "terör" bağlantısını bildiğini sonradan öğrendiğini savundu.

Jolibois, fabrikanın tahliye planının güncellenmesinin firmanın gündemine geldiğini dile getirerek, "(Fabrika çalışanlarının) tahliyesi çok kötü düzenlendi." dedi.

DEAŞ'ın fabrikaya doğru ilerlediğinden haberdar edildiklerini anlatan Jolibois, fabrikadaki reaktörü soğutmak için sahada kalmak durumunda olan 27 çalışanın dışında kalanların 19 Eylül 2014'ten önce tahliye edildiğini kaydetti.

Jolibois, bir çalışanın ise 19 Eylül 2014'te üstlerine fabrikanın derhal tahliye edilmesi gerektiğini söylediğini aktararak, aynı gün DEAŞ'ın fabrikaya saldırmasının ardından işletmenin kontrolünü kaybettiklerini ifade etti.

"Eski çalışanları muhbir olarak işe almak için DGSE bana ulaştı"

Bu olayın ardından fabrika ve çalışanları hakkında bilgi edinmeye devam ettiklerini dile getiren Jolibois, Lafarge'ın eski Güvenlik Müdürü Jean-Claude Veillard'a ve DGSE'ye bilgiler ilettiğini anlattı.

Jolibois, Orta Doğu'daki iki ayrı ülkede bulunan 3 DGSE personeliyle iletişimde olduğunu kaydederek, "Hatta eski çalışanları muhbir olarak işe almak için DGSE bana ulaştı." diye konuştu.

Lafarge'ın eski güvenlik personeli Ürdünlü sanık Ahmad Al Jaloudi, Mayıs 2014'ten itibaren DEAŞ'ın fabrikanın bulunduğu bölgeyi çevrelediği ve iş yerine 60 kilometre uzaklıkta bulunduğu konusundan üstlerini bilgilendirdiğini söyledi.

Al Jaloudi, "Veillard Bey'e DEAŞ'ın her an fabrikaya saldırmasını beklediğimi söyledim ve hiçbir şey yapmadı." diyerek, 3 Eylül 2014'e kadar herhangi bir talimat almaması nedeniyle kendi kendine bir tahliye planı oluşturduğunu belirtti.

Bu planı görüşmek üzere aynı yılın 15 Eylül'ünde Paris'e geldiğini anlatan Al Jaloudi, çalışanların tahliyesi için firmanın belirlediği 3 minibüsün DEAŞ'ın saldırısı sırasında fabrikaya ulaşmasının bölgedeki diğer terör örgütü tarafından engellendiğini dile getirdi.

AA, Lafarge'ın DEAŞ'ı finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamıştı

Anadolu Ajansı (AA), 7 Eylül 2021'de Fransız şirketi Lafarge'ın, terör örgütü DEAŞ'ı Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamış, bu belgeler dünya genelinde geniş yankı bulmuştu.

Şirket hakkında Haziran 2017'de açılan soruşturma kapsamında Lafarge'ın Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler, "teröre finansman sağlamakla" suçlanmıştı.

Soruşturmadan sorumlu 3 sorgu hakimi, 16 Ekim 2024'te Lafarge Grubu ve şirketin 4 eski yöneticisinin, terör örgütünü finanse ettikleri ve DEAŞ dahil terör örgütleri ile her türlü finansal ve ticari ilişkiyi yasaklayan Avrupa Birliği'nin ambargosunu ihlal ettikleri suçlamalarıyla yargılanmalarına karar vermişti.