KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

Üniversite öğrencilerinin 1 aydır merakla beklediği haber geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bu yıl lisans öğrencilerine 2 bin, yüksek lisans öğrencilerine 4 bin, doktora öğrencilerine ise 6 bin lira verilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) burs ve öğrenim kredisi başvuruları 19 Ekim Perşembe günü saat 23.59'da sona ermişti. Üniversite öğrencilerinin yaklaşık 1 aydır beklediği başvuru sonuçları bugün açıklandı.

"TAAHHÜTNAMELERİNİZİ ONAYLAMAYI UNUTMAYIN"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın." ifadelerini kullandı.

SONUÇLAR E-DEVLET'TE

Hem eğitim hayatlarına hem de okudukları şehirlerde yaşamlarına destek sağlaması için KYK burs başvurusunda bulunan öğrenciler, e-Devlet üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek. Öğrenciler başvuru sonuçlarını https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-burs-ogrenim-kredisi-basvuru-sonucu-sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek.

2024 KYK BURSU NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır. Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.