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Almanya'nın en kalabalık eyaleti Kuzey Ren-Vestfalya (KRV), polis teşkilatının veri analiz sistemlerinde ABD merkezli veri analizi ve yazılım şirketi Palantir'in yerine Alman yazılım firması Celonis'i kullanma kararı aldı.

KRV İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, eyalet polisinin veri analizi için Avrupa çapında düzenlenen ihaleyi Münih merkezli Alman yazılım şirketi Celonis'in kazandığı bildirildi.

Yeni sistemin tamamen polise ait güvenli bilişim altyapısı üzerinde işletileceği belirtilen açıklamada, "Bu sayede eyalet, güvenlikle ilgili temel süreçler üzerindeki kontrolünü koruyacak ve KRV polisi kendi verilerinin hakimi olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, sözleşmenin mali boyutuna ilişkin detay paylaşılmazken, yeni yazılımın mevcut tedarikçi Palantir'e kıyasla daha uygun maliyetle temin edileceği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen KRV İçişleri Bakanı Herbert Reul, polisin verileri hızlı ve güvenli bir şekilde analiz etmesi gerektiğine işaret ederek, "Artık tam olarak ihtiyacımız olanı sunan bir Alman tedarikçi bulduk." ifadesini kullandı.

İlk kez Almanya'da kullanılacak

Şirketten yapılan açıklamada ise mevcut sistemlerdeki verileri bir araya getirerek kişiler ve olaylar arasındaki bağlantıları ortaya çıkaran dijital egemenliğe sahip çözümün, soruşturma birimlerinin günlük çalışmalarına güçlü bir destek sunacağı belirtildi.

Bu arada Celonis, ekim ayı sonunda tanıttığı "Soruşturma ve Güvenlik Birimleri için Celonis" (Lens) adlı yapay zeka destekli veri analiz yazılımı için Almanya'daki ilk siparişini almış oldu.

Palantir'den tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinden Peter Thiel'in kurucu ortağı olduğu Palantir ise karara tepki gösterdi. Alman kamu yayın kuruluşu WDR'ye açıklama yapan şirket, Alman vatandaşlarının güvenliğinin "Almanya dışında rekabet gücü olmayan ve henüz kendini kanıtlamamış uygulamalara" emanet edildiğini savundu.

Palantir, ayrıca Alman siyasetçilerin dijital egemenlik kavramını tedarikçinin Alman kökenli olmasıyla karıştırdığını iddia ederek, 2022'den bu yana Almanya'daki güvenlik ihalelerine teklif vermediğini bildirdi.

Avrupa'da "Palantir" tartışmaları ve dijital egemenlik arayışı

Öte yandan, KRV eyaletinin aldığı bu karar, son dönemde Avrupa genelinde güvenlik birimleri, ordular ile sağlık ve finans gibi kritik sektörlerde yaygın şekilde kullanılan Palantir'e yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Veri koruma uzmanları ve Avrupalı piyasa aktörleri, Palantir yazılımları üzerinden işlenen hassas verilerin ABD istihbarat servislerinin erişimine açık olabileceğinden endişe duyuyor.

Özellikle ABD Başkanı Donald Trump döneminde transatlantik ilişkilerde artan gerilimler, Avrupa hükümetlerini yazılım ve savunma dahil pek çok alanda daha egemen olmaya ve ABD merkezli teknolojilere bağımlılığı azaltmaya yöneltiyor.

Büyük miktardaki verileri analiz etme kapasitesi sunan Palantir'in en yaygın ürünleri arasında istihbarat ve kolluk kuvvetlerinin kullandığı "Gotham" ile sağlık ve kamu yönetiminde tercih edilen "Foundry" yer alıyor.

Fransa ve Almanya'nın öncülüğündeki Avrupa hükümetleri, ABD merkezli güvenlik teknolojilerine aşırı bağımlılığın gelecekte siyasi bir etki aracına dönüşebileceğine işaret ederek "dijital egemenlik" çağrısında bulunuyor.

Diğer taraftan Palantir, geliştirdiği teknolojilerin ABD Göç ve Gümrük Muhafaza Birimi ile İsrail ordusu tarafından kullanılması nedeniyle uzun süredir insan hakları tartışmalarının da odağında yer alıyor.

Şirketin 2024 yılında İsrail ordusuyla Gazze'deki askeri operasyonlara destek sağlamak amacıyla imzaladığı anlaşma, Uluslararası Af Örgütü ve çeşitli insan hakları kuruluşlarınca kitlesel gözetim, mahremiyet ihlali ve bireysel özgürlüklere yönelik tehdit oluşturduğu gerekçesiyle eleştiriliyor.

Şirketin ABD yönetimiyle olan yakın bağları ve hakkındaki tartışmalar, Almanya'nın güvenlik altyapısında "yerli ve Avrupalı" alternatiflere yönelmesini hızlandıran temel etkenler olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA