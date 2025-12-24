Haberler

Kuzey Makedonya'da 7 Gün Süreyle Elektrik Tedarik Krizi İlan Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Makedonya hükümeti, elektrik üretiminde yaşanan ağır akaryakıt tedarik sorunları nedeniyle ülkede elektrik tedarik krizi ilan etti. Hükümet, gerekli önlemleri alacağını duyurdu.

ÜSKÜP, 24 Aralık (Xinhua) -- Kuzey Makedonya hükümeti, elektrik üretimi için gerekli ağır akaryakıt tedarikinde yaşanan zorluklar nedeniyle tüm ülkede elektrik tedarik krizi ilan etti.

Hükümetten salı günü yapılan açıklamada Kriz Yönetim Sistemi Koordinasyon ve Yönetimi Yönlendirme Komitesi'nin önerisi üzerine kabul edilen kararın, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 7 gün süreyle geçerli olacağı belirtildi.

Petrol türevlerinin zorunlu rezervlerinin ücretsiz olarak serbest bırakılacağı ve elektrik santrallerinin ağır akaryakıt tüketimlerini hükümete ve Maliye Bakanlığı'na bildirmelerinin zorunlu tutulacağı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Ünlü yapımcı Timur Savcı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Ünlü yapımcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Uzak Şehir'in başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi, yeni bölüm yayını net değil

Başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi
Cadde ortasında kabile savaşı! Ok ve yaylarla çatıştılar

Cadde ortasında kabile savaşı! Ok ve yaylarla çatıştılar
Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım'ın kızına sevgi seli

Babasının izinden gidiyor! Mekana girince herkes ayağa fırladı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Bu köye taşınanlara 1 milyon lira veriyorlar

Bu köye taşınanlara 1 milyon TL veriyorlar! Çocuk varsa daha da fazla
Okan Buruk eski eşiyle Paris'te tatilde

Eski eşiyle birlikte Paris'te