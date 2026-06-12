Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski, 'Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'nda konuştu Açıklaması

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, "Ülkemdeki Türkiye yatırımlarından bahsettiğimizde, Türk şirketlerinin halihazırda ekonomimizin önemli bir parçası olduğunu ve varlıklarının son derece başarılı bir iş ekosistemi oluşturduğunu vurgulamak önem arz etmektedir." dedi.

Mickoski, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) İstanbul'da bir otelde düzenlediği Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'nun kapanış töreninde hitapta bulundu.

Başbakan Mickoski, bu forum gibi toplantıları fırsat olarak nitelendirerek, siyasi dostlukların bu toplantılarda ekonomik işbirliği, yatırım ve istihdama dönüştüğünü belirtti.

Kuzey Makedonya-Türkiye ilişkilerinin devletler arası klasik ilişkilerin ötesinde olduğunu vurgulayan Mickoski, taraflar arasındaki karşılıklı saygı, samimiyet, güven ve anlayış zeminine işaret etti.

Mickoski, Türkiye'nin Kuzey Makedonya'nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkeler arasında yer almasının kendileri için büyük önem arz ettiğini dile getirerek, bu durumun ülkesinin geleceği ve kalkınmasına güvenen dostlara sahip olduğu mesajını verdiğini söyledi.

Ekonomik ve jeopolitik değişimlerin yaşandığı bir dönemden geçildiği değerlendirmesinde bulunan Mickoski, ülkesinin, yatırım için güvenli rotalar arayan şirketler için istikrar ve öngörülebilirlik sunduğunu ifade etti.

Mickoski, Kuzey Makedonya'ya yatırım yapılmasının yerel pazarın dışında Balkanlar ve Avrupa pazarına da erişime imkan sağladığını aktararak, "Türk şirketleri için özellikle önemli olan husus şudur ki, ülkeme yatırım yaparak Avrupa tedarik zincirine entegre olacak üretim tesisleri kurabilir ve ürünlerini son derece elverişli koşullar altında Avrupa pazarlarına sunma fırsatına sahip olabilirler." görüşünü paylaştı.

"Ülkemdeki Türkiye yatırımlarından bahsettiğimizde, Türk şirketlerinin halihazırda ekonomimizin önemli bir parçası olduğunu ve varlıklarının son derece başarılı bir iş ekosistemi oluşturduğunu vurgulamak önem arz etmektedir." diyen Mickoski, Türk şirketlerinin çeşitli sektörlerde faaliyet göstererek Kuzey Makedonya ekonomisinin gelişimine katkıda bulunduğunu kaydetti.