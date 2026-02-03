Haberler

Kuzey Kore'de ordu, iktidar partisinin 2026 kongresi öncesi, askeri tören provaları yapıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kore, 2026 Kore İşçi Partisi kongresi öncesinde başkent Pyongyang'da askeri geçit töreni provaları yapıyor. Provalar sırasında Kore İşçi Partisi amblemi gibi ulusal sembollerin sergilendiği aktarıldı ve kongre tarihinin şubat ortasında düzenlenebileceği tahmin ediliyor.

Kuzey Kore'de ordunun, iktidardaki Kore İşçi Partisinin (WPK) 2026 kongresi öncesinde, başkent Pyongyang'da askeri geçit töreni provaları yaptığı belirtildi.

Yonhap ajansının ve ABD merkezli "38 North" internet sitesinin, uydu görüntüleriyle desteklenen haberine göre, Kuzey Kore'de askeri geçit töreni provaları düzenlendi.

Görüntülere göre, Pyongyang'ın doğusundaki Mirim Havaalanı'nda düzenlenen tören provalarında Kore İşçi Partisi amblemi dahil çeşitli ulusal semboller sergilendi.

Provaların "tatbikat hazırlığı" şeklinde nitelendirildiği haberde, "sergilenecek ekonomik proje veya test edilecek yeni silah varsa", kongre açılışının zaman alabileceği aktarıldı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Mirim Havaalanı ve popüler "Kim Il Sung Meydanı" gibi yerlerde geçit töreni hazırlıklarına dair bulgular tespit edildiğini açıklamıştı.

Kongre tarihinin kamuoyuna duyurulmamasına rağmen Güney Kore hükümeti, kongrenin muhtemelen şubat ortasına kadar düzenleneceğinin tahmin edildiğini belirtmişti.

5 yılda bir kongre

Kuzey Kore'deki en yüksek karar alma organı kabul edilen ve her 5 yılda bir yapılan kongrede ekonomi, savunma, diplomasi dahil gelecek 5 yılın planları belirleniyor.

Parti delegelerini bir araya getiren, siyasi ve askeri önceliklerin belirlendiği kongrede, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 2026-2031 dönemi için beş yıllık plan açıklayacak.

Kim, Eylül 2025'teki açıklamasında, 2026 kongresinin "savunmada nükleer ve konvansiyonel kuvvetlerin eş zamanlı geliştirilmesi için teşvik politikası oluşturacağını" bildirmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
İş insanı Musa Toykar'ın sır ölümü! Yangın merdiveninde hareketsiz bulundu

İş insanının sır ölümü! Yangın merdiveninde hareketsiz bulundu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira zam oranı belli oldu