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Kuzey Işıkları Avrupa'da İzlenebildi

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Avrupa'nın kuzey bölgesinde yaşayan insanlar, artan güneş aktivitesi sayesinde Kuzey Işıkları'nı izleme fırsatı buldu.

Avrupa ve ABD'nin bazı bölgeleri de dahil olmak üzere kuzey yarımkürede milyonlarca insan nadiren görülen bu hava olayını izleme şansı buldu.

LONDRA/LAHEY, 12 Mayıs (Xinhua) -- Avrupa'nın kuzey bölgesinde yaşayan şanslı birçok insan, hafta sonunda artan güneş aktivitesi sayesinde Kuzey Işıkları'nı izleme imkanı buldu.

Meteoroloji uzmanlarına göre, "aşırı" bir jeomanyetik fırtına, ışıkların Cuma ve Cumartesi akşamları daha görünür olmasını sağladı.

Kuzey Işıkları, yüklü parçacıkların manyetik kutuplar etrafında Dünya atmosferindeki gazlarla çarpışması sonucu meydana geliyor.

Avrupa ve ABD'nin bazı bölgeleri de dahil olmak üzere kuzey yarımkürede milyonlarca insan hafta sonu boyunca nadir görülen bu hava olayını izleme şansı buldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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