Kuveyt Petrol Şirketi: Mina Abdullah Rafinerisi'ne düzenlenen İHA saldırısı sonucu tesiste yangın çıktı

Kuveyt Petrol Şirketi, Mina Abdullah Rafinerisi'nin insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındığını ve tesiste yangın çıktığını duyurdu.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın aktardığına göre şirketten yapılan yazılı açıklamada, Mina Abdullah Rafinerisi'ndeki bir birimin İHA ile hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırı nedeniyle tesiste yangın çıktığı, çalışanların güvenliğinin sağlanması ve tesisin korunması için gerekli tüm önleyici tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Rafineride oluşan hasara ilişkin ise bilgi verilmedi.