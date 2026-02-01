Kuveyt hükümetinde kısmi revizyon

Kuveyt hükümetinde Dışişleri Bakanlığı dahil olmak üzere 7 bakanlığı kapsayan bir revizyon gerçekleştirildi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Emir Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, kabinede revizyona ilişkin bir kararname yayımladı.

Kararname kapsamında Cerrah el-Ahmed es-Sabah, Dışişleri Bakanı olarak atandı.

Ayrıca Ticaret ve Sanayi Bakanlığına Usame Budi, Sürdürülebilir ve Kalkınma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığına Rim el-Fuleyc, Spor ve Gençlik İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığına Tarık el-Celahime, Ekonomi ve Yatırım İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığına Abdülaziz el-Marzuk, Enformasyon ve Kültür Bakanlığına Abdullah Bufteyn, Maliye Bakanlığına ise Yakub er-Rifai getirildi.

Hükümette 2024'ten bu yana Ticaret ve Sanayi Bakanı olarak görev yapan Ömer Suud Abdülaziz el-Ömer'in ise İletişim ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görevlendirildiği belirtildi.

Kuveyt'te Mayıs 2024'te kurulan Başbakan Ahmed Abdullah el-Ahmed es-Sabah hükümeti 13 bakandan oluşuyor.