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Kuveyt, İran Saldırılarında Zarar Gören Altyapının Onarımı İçin 100 Milyon Dolar Tahsis Etti

Kuveyt, İran Saldırılarında Zarar Gören Altyapının Onarımı İçin 100 Milyon Dolar Tahsis Etti
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Kuveyt, İran ile yaşanan çatışmalarda zarar gören altyapının onarımı için 100 milyon dolar sermayeli bir acil durum fonu kurdu. Fon, ulusal kriz yönetimini güçlendirmeyi ve hasarlı tesislerin onarımını desteklemeyi hedefliyor.

KUVEYT, 6 Temmuz (Xinhua) -- Kuveyt, İran ile yaşanan çatışmalarda hasar gören tesislerin onarımı için 100 milyon dolar sermayeli bir acil durum fonu kurdu.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah el-Ahmed es-Sabah pazar günü yaptığı açıklamada, Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu tarafından kurulan Kuveyt Acil Müdahale Fonu'nun acil durum finansmanına yönelik bir çerçeve oluşturmayı ve ulusal kriz yönetimi kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Bakan, söz konusu fonun "İran saldırganlığı" olarak nitelendirdiği olaylar sonucu zarar gören altyapının onarılmasına yönelik çalışmaları destekleyeceğini ifade etti.

Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu Genel Müdür Vekili Velid el-Bahar, fonun kabine kararları doğrultusunda kurulduğunu belirterek, finansman başvurularının değerlendirileceğini ve projelere öncelik verileceğini kaydetti. El-Bahar ayrıca kamu kurumları ile özel sektörü yeni fona katkıda bulunmaya çağırdı.

Tahran, 28 Şubat'ta İran'ı hedef alan ABD-İsrail ortak hava saldırılarına karşılık olarak İsrail'i ve bölgedeki ABD askeri üslerini hedef alan füze ve insansız hava aracı saldırıları gerçekleştirmişti.

Kaynak: Xinhua
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