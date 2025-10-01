KUTSO'dan İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Polar Mont Yardımı
Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB'un finansmanıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere polar mont temin etti. Başkan Fahri Özen, yardımların okul idarecileri tarafından belirlenen öğrencilere ulaştırıldığını açıkladı.
Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Fahri Özen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) finansmanıyla temin edilen polar montların, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldığını bildirdi.
Özen, yaptığı açıklamada, öğrencilerin okul idarecileri tarafından belirlendiğini kaydetti.
Yardımlar yapılırken çok hassas davrandıklarını belirten Özen, KUTSO olarak eğitime desteklerinin devam edeceğini ifade etti.
Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel