KUTSO'dan İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Polar Mont Yardımı

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Fahri Özen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) finansmanıyla temin edilen polar montların, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldığını bildirdi.

Özen, yaptığı açıklamada, öğrencilerin okul idarecileri tarafından belirlendiğini kaydetti.

Yardımlar yapılırken çok hassas davrandıklarını belirten Özen, KUTSO olarak eğitime desteklerinin devam edeceğini ifade etti.