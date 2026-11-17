Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, yeni eğitim öğretim yılının ilk iki ayını değerlendirdiği toplantıda, mesleki eğitimin Türkiye'nin üretim ve kalkınma hedefleri açısından önemine dikkati çekti.

Yılmaz, eğitim paydaşlarıyla sürekli temas halinde olduklarını, eğitim kalitesini artırmak amacıyla sahada çalıştıklarını söyledi.

Öğretmen, okul yöneticisi ve velilerle düzenli olarak bir araya geldiklerini belirten Yılmaz, okulların temizlik ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılandığını, "43 Adım" gibi yerel projelerle de öğrencilerin akademik başarılarının desteklendiğini ifade etti.

Mesleki eğitimin toplantının önemli gündem maddelerinden biri olduğunu aktaran Yılmaz, gençlerin erken yaşta bir sanat veya zanaat öğrenmesinin önemine işaret etti.

Yılmaz, bu ülkenin üretimde ve kalkınmada öne geçmesinin ancak mesleki eğitimle mümkün olduğunu belirterek, "Bugün evimize bir tesisatçı çağırdığımızda hem yüksek ücretler ödüyoruz hem de usta bulmakta zorlanıyoruz. Mobilyadan metale, elektrikten kuaförlüğe kadar her alanda sanat ve zanaattaki öğrenci sayımızı artırmak zorundayız. Özellikle unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarında ve oymacılık gibi alanlarda parmakla sayılacak kadar az ustamız kaldı. Bu ustalar da gittiğinde işlerimizi yaptıracak kimseyi bulamayacağız." ifadesini kullandı.

Çıraklık eğitiminde geçen yıl Türkiye genelinde ulaşılan yüksek oranın bu yıl daha da üzerine çıkmayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, 14 yaşını dolduran öğrencilerin 31 Aralık'a kadar kayıt yaptırabileceğini hatırlattı.

Mesleki eğitim alanlarının bölgenin istihdam ihtiyaçları doğrultusunda belirlendiğini ve rastgele bölüm açmadıklarını anlatan Yılmaz, öğrenci ve velilere gelecek hedeflerini genişletmeleri çağrısında bulundu.

Yılmaz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uluslararası alandaki yansımalarına da değinerek, eğitimde ezberci yaklaşımın terk edilmesinin önemine dikkati çekti.

Mustafa Yılmaz, "Bugüne kadar hep dışarıdan model ithal ediyorduk. Şimdi Almanya ve Finlandiya gibi ülkeler başarımızın sırrını öğrenmek için Bakanlığımıza başvuruyor. Eğitimde ithalattan ihracata geçtik." dedi.

Değerlendirme toplantısında Yılmaz'a İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Hamdi Sarıöz ve Hakan Gölpınar ile Şube Müdürü Bilal Şen eşlik etti.

Kaynak: AA