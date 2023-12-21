Kütahya'daki kentsel dönüşüm projesinde sona yaklaşıldı

KÜTAHYA - TOKİ tarafından Kütahya'nın Vefa Mahallesinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesinde sona yaklaşıldı.

Mahalle Muhtarı Mehmet Usta, 500 dairelik konutların 14 ay gibi gibi bir sürede tamamlandığını ve Ocak veya şubat ayı içerisinde vatandaşların kullanımına hazır hale geleceğini belirtti.

Usta, "Kütahya Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde Vefa Mahallesindeki Kentsel Dönüşüm projesindeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 100 bin metrekare alan üzerinde 395 adet 2+1, 100 adet 3+1 ve 5 adet kapıcı dairesi olmak üzere toplam 500 dairenin bulunduğu projede imalatların büyük oranda tamamlandığı, çevre düzenlemesi ve dairelerin içindeki çalışmaların devam ediyor. Bizim mahallemizdeki yerinde kentsel dönüşüm olumlu sonuç verdi. Halkımız bu dönüşümden son derece memnundur. Mahallemizde ikinci ve üçüncü kentsel dönüşüm içinde hazırlıklar devam ediyor" dedi.

Muhtar Mehmet Usta, Vefa Mahallesinin bin 700 hane ve 4 bin 800 nüfusa sahip olduğunu sözlerine ekledi.