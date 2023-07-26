Kütahya'da Ruhsatsız Tabanca ve Kesici Aletler Ele Geçirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yaya devriye ekipleri tarafından yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolünde ruhsatsız tabanca ve kesici aletler ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda 66 şahsın sorgusu ve GBT kontrolü yapıldı. 1 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet fişek ele geçirilirken, 3 adet kesici alet bulunduran 3 şahsa idari işlem tesis edildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yaya devriye ekipleri tarafından yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolünde ruhsatsız tabanca ve kesici aletler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı yaya devriye görevlileri tarafından 23-24 Temmuz tarihleri arasında Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Meydan Mahallesi, Fuatpaşa Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Osmanlı Caddesi, Merkez Sokak ve bağlı sokaklarda yapılan çalışmalarda, 66 şahsın, 4 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 1 şahıstan 1 adet ruhsatsız tabanca ve toplamda 12 adet fişek ele geçirilirken, şahıs yakalanarak Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.1 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. 3 adet kesici alet ele geçirilirken, 3 şahsa idari işlem tesis edildi. - KÜTAHYA