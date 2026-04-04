Kütahya'da sahte altın dolandırıcılığına karışan 2 şüpheli Afyonkarahisar'da yakalandı
Kütahya'da kuyumculara sahte altın satarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen iki şüpheli, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gözaltına alındı. Olayla ilgili 84 bin 90 lira değerinde sahte ziynet eşyası ele geçirildi.
Kütahya'da kuyumculara sahte altın satarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kütahya'da kuyumculara sahte altın satıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen F.A.A. ile F.A'nın otomobilini Ofis Kavşağı'nda durdurdu.
Ekipler, otomobilde sahte olduğu değerlendirilen ziynet eşyaları ile 84 bin 90 lira ele geçirdi.
Gözaltına alınan F.A.A. ile F.A. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.