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Kütahya'da Krom Ocağı Kapasite Artışına "Çed Olumlu" Kararı: Çed Alanının Tamamı Orman Arazisinde

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Kütahya Valiliği, Tavşanlı ilçesinde tamamı orman arazisinde bulunan krom ocağının kapasite artışı projesine ÇED olumlu kararı verdi. Projeyle üretim kapasitesi üç katına çıkarılacak, yılda 48 açık ocak ve yaklaşık 4 bin 838 yer altı patlatması yapılması planlanıyor.

Haber: Buse ÖZBEY

(KÜTAHYA) - Kütahya Valiliği, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ÇED alanının tamamı orman arazisinde bulunan krom ocağı kapasite artışı projesine "ÇED Olumlu" kararı verdi. Yaklaşık 317 futbol sahası büyüklüğündeki 226,17 hektarlık ruhsat sahasında yürütülecek proje kapsamında, açık ocakta yılda 48 patlatma yapılması planlanıyor.

Kütahya Valiliği, Tavşanlı'da "HERA Mak. Oto. Mad. Petr. Ür. İnş. Taah. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti." tarafından işletilen krom ocağının kapasite artışı projesi için "ÇED Olumlu" kararı verdi.

ÇED ALANININ TAMAMI ORMAN ARAZİSİNDE

Proje kapsamında Tavşanlı ilçesine bağlı Karakaya köyünde bulunan 226,17 hektarlık ruhsat sahasında mevcut ÇED alanına 1,09 hektarlık ilave alan eklenerek toplam ÇED alanı 10,416 hektara çıkarılacak. İlave alanın açık ve yer altı ocak alanı olarak kullanılacağı, bitkisel toprak depolama alanının ise bin 702 metrekare genişletileceği belirtildi. Proje tanıtım dosyasında, nihai durumda krom ocağı faaliyetinin gerçekleştirileceği ÇED alanının tamamının orman arazisi içerisinde kaldığı bilgisine yer verildi.

ÜRETİM KAPASİTESİ ÜÇ KATINA ÇIKARILACAK

Projeyle birlikte açık krom ocağının yıllık üretim kapasitesi 300 bin tondan 900 bin tona, yer altı krom ocağının kapasitesi ise 65 bin 932 tondan 100 bin tona yükseltilecek.

AÇIK OCAKTA YILDA 48, YER ALTINDA YAKLAŞIK 4 BİN 838 PATLATMA

Proje tanıtım dosyasına göre sahada hem açık hem de yer altı işletme yöntemi kullanılacak. Açık ocakta ekonomik olduğu sürece patlatmalı üretim gerçekleştirilecek, daha sonra yer altı işletmeciliğine geçilecek. Dosyada, açık ocakta yılda 48 patlatma yapılmasının planlandığı, her patlatmada 174 delik kullanılacağı, 3 bin 828 kilogram ANFO ve 174 kilogram dinamit kullanılacağı belirtildi.

Yer altı üretiminde ise yıllık 100 bin ton üretim için yaklaşık 4 bin 838 patlatma öngörüldü. Ayrıca proje kapsamında yaklaşık 16 bin 667 ton bitkisel toprağın sıyrılmasının planlandığı kaydedildi.

Kaynak: ANKA
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