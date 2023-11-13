Kuşadası Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Ekonomik Destek ve Gıda Paketi Hazırlıyor

Ülke genelinde uzun süredir devam eden ve kış aylarında etkisini artırması beklenen ekonomik kriz sebebiyle Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ihtiyaç sahibi hemşehrileri için ekonomik destek ve gıda paketleri hazırlatıyor. İhtiyaç sahibi aileler için asgari 30 günlük temel gıda paketlerinin dağıtımına kısa süre içerisinde başlanacak.

Başkan Ömer Günel, bu kış da Kuşadası'nda hiçbir kimsenin yatağa aç girmesine müsaade etmeyeceklerini belirtti. Ekonomik krizin gelecek günlerde daha da derinleşeceğinin altını çizen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, şöyle konuştu:

"İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda ekonomik destek projeleri ve gıda paketleri hazırlıyoruz. Bugün, eski ve kullanılmayan eşyalarını satarak ev geçindirmeye çalışan kadınlarımız bit pazarında bile tezgah kiralayamaz hale geldi. Tekstil, gıda ürünleri veya el emekleri ile aile bütçelerine katkı sağlamak isteyen annelerimiz için haftanın belirli günlerinde 'Yerel Üretici Pazarı'nda tezgah kiraların ücretsiz olacağı satış günleri planlıyoruz. Ayrıca şehrin çeşitli noktalarında yine üreten kadınlarımız için ücretsiz tezgah alanları belirleyeceğiz. Böylelikle kadınlarımız yer kirası ödemeden kendi el emeklerini uygun fiyatlarla satma imkanı bulacak. Hem hemşehrilerimiz daha ekonomik şartlarda ihtiyaçlarını giderecek hem de emekçi kadınlarımız aile bütçelerine katkı sağlamış olacak."

ADALIKART'TAN SONRA ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN KANTİN KART GELİYOR

Kuşadası Belediyesi, kısa süre sonra yaşama geçireceği 'Adalıkart' uygulamasına kardeş bir uygulamayı daha hizmete sunmaya hazırlanıyor. Başkan Ömer Günel, öğrenciler için süt dağıtımı ve beslenme çantası projelerinden sonra 'Kantinkart' projesini devreye alıyor. Uygulamanın altyapı çalışmalarına başlandığının müjdesini veren Başkan Ömer Günel, "Adalıkart uygulamamıza kardeş bir proje daha başlatıyoruz. 'Kantinkart' projemiz ile öğrenci kardeşlerim artık kantinlerden ihtiyacı olan gıda ve benzeri ürünleri ücretsiz olarak alabilecek. Ayrıca devam eden süt, beslenme çantası ve kırtasiye yardımlarımızda önümüzdeki günlerde artarak devam edecek. Babalarımız artık çocuklarına verecekleri harçlığı düşünmeyecek hiçbir babamızın boynu bükük kalmayacak" dedi.

KIŞ AYLARINDA İHTİYAÇ SAHİBİ EVLERE GIDA PAKET DESTEĞİ

Alım gücünün artan fiyatlar karşısında eridiği son aylarda Başkan Ömer Günel, ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması için de düğmeye bastı. 4 kişilik bir ailenin en az 1 aylık temel gıda ihtiyaçlarını karşılayacak içerikte olacak gıda paketlerinin dağıtımına ihtiyaç sahibi vatandaş taleplerinin incelenmesinden sonra başlanacak. Bu destek paketlerinin içeriğinin de zengin olacağını belirten Başkan Ömer Günel, "Ben bu kış hiçbir ihtiyaç sahibi hemşehrimin yatağa aç girmesine, hiçbir babanın evine boynu bükük gitmesine, hiçbir annenin çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamadığı için gözü yaşlı kalmasına müsaade etmeyeceğim. Gıda paketlerimiz asgari bir ay bir ailemizin tüm ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecek" diye konuştu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hazırlanan ekonomik destek proje ve paketlerin kısa sürede vatandaşlara duyurulacağını ve ihtiyaç sahiplerinden başvuruların alınacağı müjdesini verdi.