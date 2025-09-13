Kürşad Zorlu: Nahçıvan ve Iğdır Arasında İşbirliği Hedefleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, " Nahçıvan'dan Iğdır'a olan karşılıklı ziyaretlerin artışı ve Dilucu Sınır Kapımızın kapasitesinin genişletilmesi gibi çok ciddi kısa ve orta vadede hedeflerimizi oluşturduk. İnşallah bunları Cumhurbaşkanımızın Türk Dünyası Yüzyılı yapma vizyonu çerçevesinde hayata geçireceğiz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a gelen Zorlu, dün Nahçıvan'a yaptıkları ziyareti değerlendirdi.

Zorlu, AA muhabirine, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında bugün milletvekilleriyle Iğdır'da bulunduklarını söyledi.

Tüm il ve ilçelerde vatandaşlarla bir araya geldiklerini anlatan Zorlu, "Biz Nahçıvan'la Iğdır'ın kaderini ortak bir kader olarak değerlendiriyoruz. Tıpkı Türkiye- Azerbaycan kardeşliği gibi. Bu kapsamda dün Nahçıvan'da önemli temaslarımız oldu." dedi.

Bugün de Iğdır'da esnaflarla ve yetkililerle önemli temaslarda bulunduklarını belirten Zorlu, şunları kaydetti:

"Bir önemli umut verici noktayı tespit ettik. Hem Nahçıvan'da hem Iğdır'da ticaret başta olmak üzere, pek çok sahada işbirliğine yönelik çok ciddi bir irade ve beklenti söz konusu. Bizler şimdi bu konuda edindiğimiz fikirleri, önerileri yetkili kurum ve kuruluşlarımızla paylaşacağız. İnşallah bunları hayata geçirme çabasında olacağız. Örneğin TİKA, Yunus Emre Enstitüsü gibi kuruluşlarımızın Nahçıvan'da kurumsallaşması, yine Nahçıvan'dan Iğdır'a olan karşılıklı ziyaretlerin artışı ve Dilucu Sınır Kapımızın kapasitesinin genişletilmesi gibi çok ciddi kısa ve orta vadede hedeflerimizi oluşturduk. İnşallah bunları Cumhurbaşkanımızın Türk Dünyası Yüzyılı yapma vizyonu çerçevesinde hayata geçireceğiz."