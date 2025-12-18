Küre'den kısa kısa

Kastamonu'nun Küre ilçesinde çeşitli programlar düzenlendi.

Küre Kaymakamı Hasan Çakır, göreve başlamasının ardından geçen üç aylık sürede çalışmalarını sürdürüyor.

Kaymakam Çakır, çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Amacımız kamu hizmetlerinin sahada karşılık bulmasını sağlamak. Köylerimizde, pazarlarda ve kurumlarımızda yaptığımız ziyaretlerle ihtiyaçları yerinde tespit ediyor, kurumlarımızla koordinasyon içinde çözüm sürecini takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Küre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden ziyaret

Küre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından, İlçe Emniyet Amiri Hasan Hüseyin Kara'ya nezaket ziyareti gerçekleştirildi.

Ziyaret kapsamında, ilçede hizmete sunulan yeni spor tesisleri detaylı şekilde tanıtılarak, gençlere, çocuklara ve tüm vatandaşlara yönelik planlanan sportif, kültürel ve sosyal faaliyetler hakkında bilgi paylaşıldı.

İlçede sporun yaygınlaştırılması, sağlıklı yaşam bilincinin artırılması ve toplumsal birlikteliğin güçlendirilmesi amacıyla yapılacak etkinliklere İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin katılımı için davette bulunuldu.

"Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" yapıldı

Küre Kaymakamı Hasan Çakır ve eşi Eda Çakır ile Belediye Başkanı Salih Turan, Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Pehlivan ve protokol üyelerinin katılımıyla "Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" düzenlendi.

Toplantıda, koruyucu aile hizmetlerinin önemi, çocukların korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Katılımcılara bilgilendirmelerin yapıldığı toplantılar, görüş ve değerlendirmelerin paylaşılmasının ardından sona erdi.