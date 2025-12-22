Küre ilçesinde Kaymakam Çakır ve Belediye Başkanı Turan esnafı ziyaret etti

Kastamonu'nun Küre ilçesinde, Kaymakam Hasan Çakır ve Belediye Başkanı Salih Turan esnafı ziyaret etti.

İlçede pazartesi günleri kurulan pazarı ziyaret eden Çakır ve Turan, esnafla sohbet etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, esnafın talep ve önerileri dinlenerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.