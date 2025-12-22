Haberler

Küre ilçesinde Kaymakam Çakır ve Belediye Başkanı Turan esnafı ziyaret etti

Güncelleme:
Kastamonu'nun Küre ilçesinde Kaymakam Hasan Çakır ve Belediye Başkanı Salih Turan, pazartesi günleri kurulan pazarı ziyaret ederek esnafla sohbet etti ve onların talep ve önerilerini dinledi.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde, Kaymakam Hasan Çakır ve Belediye Başkanı Salih Turan esnafı ziyaret etti.

İlçede pazartesi günleri kurulan pazarı ziyaret eden Çakır ve Turan, esnafla sohbet etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, esnafın talep ve önerileri dinlenerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Güncel
title