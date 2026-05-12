Kurbanlıklar Avcılar'da kurulan pazardaki çadırlarda yerini aldı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yurdun çeşitli bölgelerinden TIR, kamyon ve kamyonetlerle yola çıkan kurbanlıklar, dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'a giriş yaptı. Zorlu yolculuğun ardından Avcılar Cihangir Mahallesi'nde kurulan kurban pazarındaki çadırlara yerleştirilen hayvanlar, alıcılarını beklemeye başladı. Küçükbaş hayvan fiyatlarının 35 bin ile 50 bin lira arasında değiştiği, büyükbaş hayvanların ise 150 bin liradan başlayıp 400 bin liraya varan satış fiyatıyla alıcılarını beklediği öğrenildi. Öte yandan, kurban pazarındaki hareketlilik ile satış için bekletilen kurbanlıklar dron ile havadan görüntülendi.

'ÇOK ZAHMETLİ SIKINTILI BİR ŞEKİLDE GELDİK'

Kurbanlıkların sahibi Hüseyin Köse, "Tokat, Erbaa'dan 54 tane hayvan getirdik. Çok sıkıntılı zahmetli bir şekilde geldik. Tek tek Kars'tan, Ardahan'dan, Erbaa'dan toplanıyor, yaylada güdülüyor, çiftlikte besisi yapılıyor. İstanbul'a bu sabah giriş yaptık. İstanbul'da bayağı bir kaldık, bu saatlerde de buraya vardık. Şuan da hayvanlarımızı indiriyoruz. Fiyatlarımız düvede 150' bin liradan başlıyor, 280 bin liraya kadar düvemiz var. Düvelerde hisseler; 35 ile 45 bir lira aralığında. Tosunlar da 180 bin liradan başlıyor, 400 liraya kadar çıkıyor. Tosun lisesi 7 kişiliklerde 50 bin lira, 5 ve 6 kişiliklerde 40 - 45 bir lira. En büyük hayvanımızı 900 kilogram ağırlığında, 390 bin lira ilk gelen müşteriye vereceğiz. Kurbandan beklentimiz çok; evimiz, ocağımız, işimiz ticaretimiz, her şeyimiz buraya bağlı. Allah nasip ederse malımızı satacağız, evimize gidip çoluk çocuğumuzla mutlu bir şekilde devam edeceğiz' dedi.

'SATIŞ GÜNÜNÜ BEKLİYORUZ'

Küçükbaş kurbanlıkların sahibi Adnan Bilgin, "Toplamda 130 tane getirdik, sabah saatlerinde İstanbul'a girdik. Yerleştik, hayvanlarımızın sağlık ve sıhhati yerinde. Satış gününü bekliyoruz. Beklentimiz ve umudumuz, İstanbulluların senede bir gün olan Kurban Bayramı için, İstanbul Avcılar Cihangir'de bulunan kurban pazarına getirdik. Herkese bir kurban nasip olsun diye kesmeleri için büyüttük besledik ve buralara Kadar getirdik. Fiyatlarımız geçen yıla nazaran, ekonominide dolayı biraz artışlarımız var. Küçükbaşlarda 35 ila 50 bin lira arasında değişmektedir. Etimiz kalite, çok lezzetli, koku olmaz. Kurbanlıkların, kurbanlık vasıfının taşıması gerekiyor. Yıl döndüğü için kurbanlık vasfı olmayan kuzuları, kurbanlık olarak pazarlara götürenler var. Özellikle kurbanlık vasfını doldurmuş, 6 ayın üzerindeki hayvanların tercih etmelerini ve Bizim kendi kültür ırkımız olan Karayaka'yı tercih etmelerini tavsiye ederiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı