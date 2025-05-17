Kuraklık Çiftçileri Olumsuz Etkiliyor: TZOB Başkanı Bayraktar Diyarbakır'da Konuştu

Kuraklık Çiftçileri Olumsuz Etkiliyor: TZOB Başkanı Bayraktar Diyarbakır'da Konuştu
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Diyarbakır'da çiftçilerle bir araya gelerek kuraklık ve zirai donun tarımsal üretime olan olumsuz etkilerini değerlendirdi. Bayraktar, bölgedeki çiftçilere destek talep ettiklerini belirtti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Diyarbakır'da çiftçilerle bir araya geldi.

Bayraktar, Çınar ilçesinde kuraklıktan etkilenen tarlaları inceledi, çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Bayraktar, geçen ay yaşanan zirai donun birçok kentte etkili olduğunu, kuraklık ve aşırı yağışların tarımsal üretime ciddi zarar verdiğini söyledi.

Diyarbakır ve çevredeki illerin buğday, arpa ve mercimek üretimi açısından önemli bir bölge olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Buralarda yüzde 100'lere varan zarar söz konusu. Mart ayında bir açıklama yapmış, mart ve nisan aylarında gerekli yağışları alamazsak özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ciddi bir kuraklık tehlikesinin bizi beklediğini belirtmiştim. Maalesef bu yağışlar nisan ve mayıs aylarında da gelmedi. Aslında 7,5 aydan beri yağış almıyoruz. Dolayısıyla bu bölgede bitkisel üretimde kalite ve verimlilik yönünden büyük kayıplar yaşanmış görünüyor. Üretim rakamları da bu manada arzu ettiğimiz seviyede olmayacak gibi."

Çiftçilerin hakkının ödenemeyeceğini dile getiren Bayraktar, üreticilerin böyle bir zamanda ziraat odalarını, Türkiye Ziraat Odaları Birliğini yanlarında görmek istediğini belirtti.

Bayraktar, "Buğday üretiminin yüzde 20'sini sağlayan, mercimek üretiminin yüzde 90'ını sağlayan, arpa üretiminin yüzde 15'ini sağlayan çok önemli bir üretim merkezinde bulunuyoruz ve çiftçilerimiz bu kuraklık afetinden de mağdur olmuş durumda." dedi.

Sulama yatırımları tamamlandığında buradaki birçok arazinin suyla buluşturulacağını kaydeden Bayraktar, "Bu kuraklıktan da inşallah bu bölge daha az etkilenmiş olur. Bu bölge de dahil Türkiye'nin her tarafında su sıkıntısı çekebiliriz. Bu yatırımları hızlı bir şekilde bitirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, kuraklıktan etkilenen çiftçiler için de devletten destek talep ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
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