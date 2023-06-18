Kur yükseldi, 500 dolar formülü rafa kalktı! İşte asgari ücret zammında masadaki son rakam

Seçimlerin ardından tüm gözler temmuz ayında asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi. Kurun yükselmesiyle 500 dolar formülü rafa kalkarken, hükümetin, işçi ve işvereni ortak bir noktada buluşturması bekleniyor. Kulislerde asgari ücretin yüzde 30'luk zamla 11 bin 50 lira seviyesine çıkacağı konuşuluyor.

Seçimlerin ardından gözler asgari ücret zammına çevrildi. Milyonlar temmuz ayında yapılacak ara zammı heyecanla bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinenin bir numaralı gündemi memur, emekli ve asgari ücret zammı.

500 DOLAR FORMÜLÜ RAFA KALKTI

Hükümet asgari ücrette alt sınırı 500 dolar olarak belirlemişti. Ancak kurdaki yükseliş sonrası bu vaat rafa kalktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde "Dolar yerinde durmuyor. Biz TL konuşmak durumundayız" diyerek 500 dolar formülüne kapıyı kapatmıştı.

İŞVEREN VE İŞÇİ KESİMİ ARASINDA 2 BİN TL'LİK FARK VAR

İşveren ve işçi kesiminin asgari ücret hesaplamasında 2 bin TL'lik bir fark bulunuyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Asgari ücret artış oranına ilişkin beklentimiz, ilk 6 ayın TÜFE'si dikkate alınarak yapılması yönündedir" demişti. TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ilk 5 ay için yüzde 15.26 seviyesinde gerçekleşti. Yüzde 15'lik zamma göre yeni asgari ücret 9 bin 775 lira oluyor. Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle bu rakamın 10 bin lira seviyesine çıkması bekleniyor. İşçi kesiminin önceliği ise 12 bin lira düzeyleri.

HÜKÜMETİN TARAFLARI ORTAK NOKTADA BULUŞTURMASI BEKLENİYOR

Hükümetin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi ve işveren temsilcilerini ortak bir noktada buluşturması bekleniyor. Kulislerde asgari ücretin yüzde 30'luk zamla 11 bin 50 lira seviyesine çıkacağı konuşuluyor.