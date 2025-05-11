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Kumluca'da Narenciye Balı Hasadı Başladı

Kumluca'da Narenciye Balı Hasadı Başladı
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde narenciye balı hasadına başlandı. Gezgin arıcılar, kışlak olarak kullandıkları bu bölgede bal üretimi yapıyor. Ancak bu yıl olumsuz hava koşulları nedeniyle rekoltede düşüş yaşanıyor.

Türkiye'nin önemli narenciye üretim alanlarından olan ve gezgin arıcıların kışlak olarak kullandığı Antalya'nın Kumluca ilçesinde bal hasadına başlandı.

Bal üretimi yapan bazı arıcılar, özellikle kış döneminde arılarını soğuktan korumak ve narenciye çiçeğinden bal elde etmek için Kumluca'yı kışlak olarak kullanıyor.

Yaklaşık sekiz ay boyunca ilçenin değişik bölgelerinde bulunan narenciye bahçelerinde arılarını konaklatan yetiştiriciler, baharın gelmesiyle emeklerinin karşılığını almak için narenciye balı hasadı gerçekleştiriyor.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, yaptığı açıklamada, narenciye balı elde etmek amacıyla sonbaharda ilçeye gelen gezgin arıcıların, baharın gelmesiyle bal hasadını yaparak ilçeden ayrılacaklarını söyledi.

"Kumluca'ya yılda ortalama 40 bin kovan geliyor"

İlçede sera ve narenciye bahçelerinin iç içe olduğunu belirten Kökçe, "Arı yetiştiricilerimiz için doğal çiçeklerle dağlarla Toroslarla çevrili bu iklim kuşağı, dünyada ender bulunan kışlama bölgesi. İlçemize her yıl ortalama 40 bin kovan arı geliyor. Narenciye ağaçlarının çiçek açmasıyla bahçelerimizde dolaşan arılar çiçeklerin doğal döllenmesini sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Kökçe, narenciye balının kaliteli olduğu kadar sağlık açısından da değerli gıda olduğuna değinerek, bu yıl olumsuz hava koşulları nedeniyle bal rekoltesinde geçen yıllara göre düşüş olduğunu vurguladı.

Muş'tan gelen Recep Demir de geçimini arıcılıktan sağladığını ifade ederek, sahte balla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Doğal bal ürettiklerini anlatan Demir, "1991'den bu yana gezgin arıcı olarak Türkiye'nin değişik yörelerini gezerek, bal üretimi yapıyorum. Başta glikozla yapma ballarla mücadele edilmesini, bize de bu konuda destek olunmasını istiyoruz." dedi.

Ordu'dan gelen arıcı Abdullah Biler ise Kumluca'dan sonra Hakkari ve Van'a gideceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
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