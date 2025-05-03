Kumluca'da Kadınlar Arası Festivalde Yarışmalar Düzenlendi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 26. Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali'nde kadınlar arasında domates yeme, kasa taşıma, halat çekme ve çuval yarışmaları yapıldı.

Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen ve çevre ilçelerden de çok sayıda ziyaretçinin katıldığı festivalde kadınlar kıyasıya mücadele etti.

Kadınlar arasında gerçekleştirilen domates kasası taşıma yarışmasında Hatice Işık 3 dakikada 31 kasayı taşıyarak birinci oldu, Canan Karamıklı 28 kasayla ikinci, Ela Karakaya ve Havva Gidici ise 21 kasayla üçüncü oldu.

Etkinlikte kadınların domates yemek için mücadele ettiği yarışmada renkli görüntüler oluştu. Daha sonra 8 takımın katıldığı halat çekme yarışmasında, kadınlar birbirleriyle kıyasıya mücadeleye girişti.

Festivalde çocuklar arasında çuval yarışması da yapıldı.

Domates yeme yarışmasını kazanan çiftçi Ayşe Akyürek, gazetecilere, kendi ürettiği domatesleri gönül rahatlığıyla doya doya yediğini ve birinci olduğunu söyledi.

Yarışmada birinci olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Akyürek, "Biz ürettik, biz tükettik. Çok güzel yarışma oldu. En güzeli de yarışma sonunda birinci olmam." dedi.

Yarışmalarda dereceye giren kadınlara protokol üyelerinin eşleri tarafından çeşitli ödül ve hediyeler verildi.