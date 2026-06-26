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Kumluca'da başarılı yüzücüler ödüllendirildi

Kumluca'da başarılı yüzücüler ödüllendirildi
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Antalya Kumluca'da yüzme branşında derece alan genç sporcular, düzenlenen törenle çanta ve tişört hediye edilerek ödüllendirildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yüzme branşında katıldıkları organizasyonlarda derece elde eden genç sporcular, Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen törende ödüllendirildi.

Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde gerçekleştirilen törende, başarılı sporcular Ömer Kaan Bayar, Tusem Nur Yılmaz ve Eymen Güler'e İlçe Müdürü Erol Koca tarafından çanta ve tişört hediye edildi.

Koca, törende yaptığı konuşmada, sporcuların elde ettiği başarıların ilçe adına gurur verici olduğunu belirterek, bu başarıda antrenörlerin de önemli payı bulunduğunu söyledi.

Sporcular ve aileleri, kendilerine verilen destekten dolayı teşekkür ederken, genç yüzücüler yeni başarılar elde etmek için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün sporculara yönelik destek çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak
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