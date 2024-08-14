Üye Girişi
Haberler

Kumluca'da Alakır Barajı sayesinde tarımsal sulama sorunu yaşanmayacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, Alakır Barajı'nda depolanan su sayesinde ekim ayına kadar tarımsal sulama sorunu yaşamayacaklarını belirtti. Barajda depolanan suyun ekim ayı sonuna kadar ilçedeki tarımsal sulamaya yetmesi bekleniyor.

ANTALYA Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, Alakır Barajı'nda depolanan su sayesinde ekim ayına kadar tarımsal sulama sorunu yaşamayacaklarını söyledi.

Örtü altı sebze üretiminin en önemli merkezlerinden Kumluca'da kışın alınan tedbirler ve Batı Toroslardaki ciddi kar yağışının etkisiyle Alakır Barajı'nda önemli ölçüde su depolandı. Bölgede normalin altında yağmur olmasına rağmen barajda depolanan suyun ekim ayı sonuna kadar ilçedeki tarımsal sulamaya yetmesi bekleniyor.

'SU ÇOK KIYMETLİ'

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Kış mevsiminde Alakır Barajımızın su çıkışlarını 4 gün kapattık. 4 gün açtık. Kış mevsiminde su depolamamız sayesinde Alakır Barajımız yüzde 20- yüzde 30 civarında. Bu su da güz döneminde ekim ayında yağmurlar yağıncaya kadar yeter. Su sorunu olmadan bu sezonu atlatacağız ama yine de su çok kıymetli. Suyumuzu tasarruflu kullanalım. Su demek hayat demek. Su demek meyve demek, ekmek demek, sofra demek. O yüzden suyumuzu çok dikkatli kullanalım. Kış mevsiminde aldığımız kararlardan dolayı şu an sıkıntı çekmiyoruz. Şu an Antalya'da su sıkıntısı yaşamayacağımız tek baraj Alakır. Kumluca bölgesinde daha önceden yapılması planlanan 5 ayrı göletimizin yapılmasını ve kapalı devre sulama sistemine geçilmesini yetkililerden ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica ediyoruz" dedi.

'HALKIMIZDAN DESTEK VE ANLAYIŞ BEKLİYORUZ'

Kış mevsiminde Torosların Beydağları bölümüne ciddi kar yağışı olduğunu belirten Başkan Hidayet Kökce, "Özellikle kış mevsiminde suyumuza sahip çıkmamız gerekiyor. Bu konuda halkımızdan suyu çok dikkatli kullanmaları konusunda destek istiyoruz, anlayış bekliyoruz" diye konuştu.

ADRASAN GÖLETİ'NDE DURUM FARKLI

12 ay tarım yapılan Kumluca Ovası'na acilen kapalı devre sulama sistemi kurulmasını talep eden Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, bu yatırımın çok geç kaldığından bahsetti. Tedbir alınmadığında nasıl bir sonuçla karşı karşıya kalınacağının en büyük örneğinin Adrasan Göleti'nde yaşadıklarını kaydeden Başkan Kökce, "Kumluca ilçemizde geçen kış mevsiminde yaptığımız çalışmalar neticesinde Alakır Barajı'mızda su seviyesi çok güzel. Alakır Barajı'nda aldığımız tedbirleri Adrasan Göleti'nde alamadığımız için şu an sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

Adrasan Mahalle Muhtarı Birol Atalay da "Geçen yıl tedbir alınmadığından, havaların da kurak gitmesinden dolayı Adrasan Göleti'mizde büyük sıkıntılar çektik" diye konuştu.

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alakır Barajı Ekonomi Kumluca Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 14 Ağustos altın fiyatları yükseldi mi? Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? Filmi izle! Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? oyuncuları kimler? Hacivat Karagöz gerçek hikayesi ne? Benzine zam var mı? 14 Ağustos güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? TOKİ KONUT SATIŞI NE ZAMAN? TOKİ 43 ilde 310 açık artırma konut satışı ne zaman? TOKİ açık artırma ne zaman? EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 14 Ağustos evde bakım maaşı sorgulama ekranı... Gelin Evi canlı yayın izle! 14 Ağustos Gelin Evi saat kaçta? Gelin Evi'nde son bölüm ne oldu? Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 14 Ağustos Çarşamba çeyrek altını hangi gelin aldı? GELİNİM MUTFAKTA 14 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? A101 AKTÜEL KATALOĞU 15 AĞUSTOS | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! JET SKI, TINY HOUSE, MOPED... İstanbul su kesintisi 14 Ağustos İstanbul su arıza olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Tarihte bugün ne oldu? 14 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? SON DAKİKA: DGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 14 Ağustos DGS bugün açıklanır mı? DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİM AKTÜEL 13-16 AĞUSTOS 2024: BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi! SON DAKİKA DEPREM: Az önce deprem nerede oldu? 14 Ağustos en son deprem nerede oldu? Brawl Stars erişim engeli gelecek mi? 14 Ağustos 2024 Brawl Star yasaklanacak mı? Bu Bir Başlangıç filmi nerede çekildi? Bu Bir Başlangıç filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Roblox ne zaman açılacak? 14 Ağustos Çarşamba Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? 14 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? HAMSTER KOMBAT 14 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
title