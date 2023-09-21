Kulu'da Uyuşturucu Hap Ele Geçirilen Otomobilin Sürücüsü Gözaltına Alındı

Konya'nın Kulu ilçesinde yapılan şok uygulamada durdurulan bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu hap ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

Konya'nın Kulu ilçesinde uyuşturucu hap ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde şok uygulaması gerçekleştirdi.

Durumundan şüphelenen bir otomobili durduran ekipler, sürücü C.T'nin üzerinde ve otomobilde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi.

Sürücü C.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.