Kulu'da trafik ve asayiş uygulaması yapıldı
AA - Hüseyin Ordulu - Güncel
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Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce trafik ve asayiş uygulaması yapıldı.
Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce trafik ve asayiş uygulaması yapıldı.
Atatürk Caddesindeki uygulamada, ses sistemi, egzoz ve evrak kontrol edildi.
Kontrollerde sürücü ve yolcuların kimlik sorgulamaları yapılarak araçlar arandı.
Uygulama sonucunda 7 araca çeşitli trafik cezası uygulanırken, aranması bulunan 1 araç otoparka çekildi.
Yaşanacak gurbetçi yoğunluğu nedeniyle, uygulamaların sıkça devam edeceği öğrenildi.
AA / Hüseyin Ordulu - Güncel