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Kulu'da araç içinde silahlı saldırı

Kulu'da araç içinde silahlı saldırı

Güncel Haberler

Konya'nın Kulu ilçesinde aracında beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hastaneye kaldırılırken, olayın şüphelisi jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Konya'nın Kulu ilçesinde aracında beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hastaneye kaldırılırken, olayın şüphelisi jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Kulu'nun Kozanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 45 yaşındaki B.G., çocuğunu almak için gittiği okulun önünde araç içerisinde beklediği sırada aracın yanına gelen K.G., aracın kapısını açarak yanında bulunan tabancayla B.G.'ye 3 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan B.G. ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Konya'ya sevk edildi.

Öte yandan, olayın şüphelisi K.G. ise olayda kullandığı silahla birlikte kısa sürede jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Kozanlı Tragger Konya Güncel Haberler

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