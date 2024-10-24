Üye Girişi
Haberler

Kulu Belediye Başkanı Sertdemir, Muhtarlarla Sorunları Görüştü

Kulu Belediye Başkanı Sertdemir, Muhtarlarla Sorunları Görüştü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Kulu ilçesinde Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, muhtarlarla bir araya gelerek sorunları değerlendirip çözüm önerileri üzerinde durdu. Toplantıda, yapılan sıcak asfalt çalışmaları ve sosyal projeler hakkında bilgi verildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, muhtarlarla istişare toplantısında buluştu.

Öğretmenevi'nde yapılan 46 mahalle muhtarının katıldığı toplantının amacının var olan sorunlara hızlı ve doğru çözüm bulmak olduğunu belirten Başkan Abdurrahim Sertdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz belediye olarak muhtarlarımıza saygımızı ve sevgimizi asla eksik etmeyiz. Temel prensibim vatandaşımızı ezdirtmem ama kanunları da kimseye çiğnetmem. Şu ana kadar caddelerde 3 buçuk kilometre sıcak asfalt yaptık ve devamı da gelecek vatandaşlarımızın yol konforunu yükseltmek benim birinci görevim. Doğal gaz çalışmalarından dolayı yollarımızın tamiratları bir yandan devam etmektedir. Bu kısa sürede yapmış olduğumuz hizmetin bedeli 85 milyon lira. İnşallah bütün mahalleri tozdan kurtarmak için çalışmalar yapacağız. Yol medeniyet için bütün gücümü kullanacağımdan emin olun. Sosyal projelerimizde olacak. Bize desteklerini esirgemeyen Konya Büyükşehir Belediyesi'ne, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ve eski Sağlık Bakanımız hemşerimiz Fahrettin Koca beye teşekkür ediyorum. "

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

Abdurrahim Sertdemir Belediye Politika Ekonomi Güncel Yaşam konya Kulu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik toplantısı yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döner dönmez harekete geçiyor

 TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 TUSAŞ şehitlerine gözyaşları ile veda

TUSAŞ şehitlerine acı veda
Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır

DEM Parti'den "Öcalan hazır" mesajı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Ekim günün maçları nereden izlenir? Albert Riera kimdir? Albert Riera ne dedi? Celje teknik direktörü Albert Riera Galatasaray'da oynadı mı? Celje hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? BRICS ortak para birimi nedir? Hindistan Türkiye'yi neden kabul etmedi, neden reddetti (BRİCS)? Oğuzhan Güngör kimdir, Oğuzhan Güngör neden görevden alındı (MHP)? 24-25 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? 24-25 Ekim Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? TRT 1 yayın akışı (24 Ekim Perşembe) TRT 1'de bu akşam hangi maçlar var? İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Ekim Bağcılar, Küçükçekmece, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 24-25 Ekim Gemlik, İnegöl, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.