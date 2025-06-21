Kültür Yolu Festivali, Samsun'da Başladı

Kültür Yolu Festivali, Samsun'da Başladı
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kültür Yolu Festivali'nin 21 Haziran'da başladığını ve 29 Haziran'a kadar süreceğini açıkladı. Festivalde 39 noktada toplam 426 etkinlik düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kültür Yolu Festivali'ne ilişkin, "Dünyanın belki de en uzun soluklu, belki de en büyük, aynı zamanda en marka festivaline dönüşüyor." dedi.

Alpaslan, Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun Müzesi'nde açılan sergileri ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Alpaslan, Samsun'da ikinci kez Kültür Yolu Festivali'ni gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kültür Yolu festivallerinin beşinci yılında olduklarına değinen Alpaslan, 21 Haziran'da başlayan festivalin, Samsun'da 29 Haziran'a kadar süreceğini bildirdi.

-"39 noktada 426 etkinliğimiz olacak"

Alpaslan, festivalin 9 gün boyunca kültür sanat şöleni haline dönüşeceğini, birçok kültür sanat etkinliğinin düzenleneceğini dile getirdi.

"Konserlerimizden tiyatromuza, operadan, çocuk atölyelerinden söyleşilere her alanda bir kültür şölenini yaşayacağız." diyen Alpaslan, "39 noktada 426 etkinliğimiz olacak. Samsunlular ve Samsun'un çevresinde bulunan tüm vatandaşlarımız, hatta yurt dışından gelen insanlarımız kültür sanata doyacaklar." ifadelerini kullandı.

Alpaslan, Kültür Yolu festivallerine yoğun katılım olduğuna işaret ederek, festivalleri milyonlarca insanın ziyaret ettiğini anlattı.

Organizasyonun, dünyada en fazla ziyaret edilen festival haline geldiğini vurgulayan Alpaslan, "Yıl boyunca da devam ediyor. Tabii bu kadar yoğun ilginin olması, bu kadar yoğun etkinliklerin olması, aynı zamanda birçok aktivite olması ekonomik olarak da festivalin düzenlediği kentlere katkı vermektedir. Yeme içmeden konaklamaya, alışverişinden her türlü ekonomik faaliyete insanlara iş ve istihdam olması, refahı artırması anlamında ciddi katkıda bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

-"Bunu tüm Türkiye'ye, tüm illerimize yaymak istiyoruz"

Alpaslan, festivallere 5 yıl önce İstanbul'dan başladıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"20 şehrimize gelmiş durumdayız 5 yıl sonunda. Bunu tüm Türkiye'ye, tüm illerimize yaymak istiyoruz. Tabii bu kademeli olacak. Kademeli olurken illerimizin durumu, bölgesel coğrafi dağılımı dikkate alarak her bölgemizden öncelikle büyük şehirlerimizi bu festivale ekleyeceğiz. İllerimizde master planı yaptık. Kentlerimizin turizm ve kültür sanattaki etkinlikleri, potansiyeli de dikkate alarak her yıl yeni şehirlerimizi ekliyoruz ama nihayetinde tüm illerimizde bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Dünyanın belki de en uzun soluklu, belki de en büyük, aynı zamanda en marka festivaline dönüşüyor."

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
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