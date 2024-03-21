Üye Girişi
Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Nevruz'u Kutladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevruz'un içerdiği değerler doğrultusunda layıkıyla kutlanmasının sevgi, kardeşlik ve barış mesajlarının dünyada daha fazla ve güçlü bir biçimde yayılmasına katkı yapacağını söyledi.

Bakan Ersoy, Nevruz dolayısıyla Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) heyetini kabul etti.

Ersoy, kabulde yaptığı konuşmada Nevruz'un birleştirici gücüyle dil, din, mezhep, inanç, etnik köken ve siyasi görüş farklılıklarına takılmaksızın kendilerini bir müşterekte buluşturduğunu belirtti.

Nevruz'un hem çetin geçen kış aylarının ardından tabiatın uyanışının ve renklenmesinin sembolü hem de insanların arınmasının, yenilenmesinin, yaşama sevinciyle dolmasının en önemli işareti olduğunu ifade eden Ersoy, "Umut yüklü, geleceğe bakan, yenilenmeyi içeren bir dönemin başlangıcıdır Nevruz. Bolluk ve bereketi de temsil eden Nevruz, bize aynı zamanda tabiatla ideal bir denge kurmamızın gerekliliğini de ihsas eder. Özetle Nevruz, insanlığa da tabiata da iyileştirici mesajlar vermektedir, yeter ki biz alabilelim." dedi.

Dünya genelinde çatışmaların ve savaşların eksik olmadığını söyleyen Ersoy, şöyle konuştu:

"Gerilimlerden çıkarı olanların, kitleler üzerinde düşünce, ideoloji ve inanç fay hatlarıyla gerçekleştirdikleri manipülasyon ve provokasyonlar, geriye sadece kan, acı ve gözyaşı bırakıyor. İşte, böyle bir dünyada, Nevruz gibi bayramlar çok daha özel bir anlam kazanıyor. Nevruz'un, içerdiği değerler doğrultusunda layıkıyla kutlanmasının sevgi, kardeşlik ve barış mesajlarının dünyada daha da fazla ve güçlü bir biçimde yayılmasına katkı yapacağını düşünüyoruz."

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ise Nevruz'un Türk dünyasını ortak kültürel değerlerle birbirlerine bağlayan, örf ve adetlerin uygulanmasına, sergilenmesine ve güçlenmesine vesile olan bir dostluk, paylaşma, dayanışma bayramı olduğuna işaret etti. Raev, Nevruz kutlamalarının tarihçesi hakkında da bilgi verdi.

Bakan Ersoy'a, filizlendirilmiş buğdaylardan oluşan semeni ile kuru yemiş ve şekerleme tepsisi hediye edildi. Bakan Ersoy ve Raev, Nevruz geleneği olan yumurta tokuşturdu.

Kabulün gerçekleştirildiği salonda Orta Asyalı sanatçılar kopuz eşliğinde şarkı söyledi.

Bakan Ersoy, kopuz çalan 7 yaşında bir çocukla da yakından ilgilendi.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Nuri Ersoy Kültür Diplomasi Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ERZURUM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Erzurum Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! HATAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | HATAY Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ORDU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Ordu Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Diyarbakır Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! MUĞLA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Muğla Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! DENİZLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Denizli Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! MARDİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Mardin Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! BURSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Bursa Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! GAZİANTEP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Gaziantep Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! MARAŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Kahramanmaraş Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! BALIKESİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Balıkesir Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! AYDIN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Aydın Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Ankara Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ANTALYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Antalya Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! Emeklilere promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? Promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title