Bakan Ersoy'dan, Zonguldak'ta hayatını kaybeden iki madenci için taziye mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden iki madenci için taziye mesajı yayımladı.

Ersoy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tüm madenci kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
